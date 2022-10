Week 7 - Which College Players Are Future Vikings 2022

Week 6 did not have many surprises although #18 UCLA put it on #11 Utah in what could be called a mild upset. Unranked South Carolina beat #13 Kentucky but that was without Will Levis. Notre Dame handled #16 BYU with a dominating time of possession performance. Arizona State surprised #21 Washington and Michael Pennix had a decent day but did not throw for any TDs.

The games that I want to watch this week are #3 Alabama vs #6 Tennessee, #8 Oklahoma State vs #13 TCU, #15 NC State vs #18 Syracuse, Arkansas vs BYU, #16 Mississippi State vs #22 Kentucky, and #7 USC vs #20 Utah.

The players I want to watch are ...

...

Hendon Hooker QB Tennessee

Spencer Sanders QB Oklahoma State

Devin Leary QB NC State

Jaren Hall QB BYU

Anthony Richardson QB Florida

D.J. Uiagalelei QB Clemson

Will Levis QB Kentucky

Will Rogers QB Mississippi State

...

Rashee Rice WR SMU

Parker Washington WR Penn State

Cornelius Johnson WR Michigan

Jonathan Mingo WR Mississippi

Marvin Mims WR Oklahoma

Jermaine Burton WR Alabama

Cedric Tillman WR Tennessee

Quentin Johnston WR TCU

Puka Nacua WR BYU

Jordan Addison WR USC

...

Erick All TE Michigan

Jahleel Billingsley TE Texas

Cameron Latu TE Alabama

Dalton Kincaid TE Utah

Brant Kuithe TE Utah

...

Olumuyiwa Fashanu OT Penn State

Olusegun Oluwatimi IOL Michigan

Nick Broeker OT Mississippi

Andrew Raym IOL Oklahoma

John Michael Schmitz IOL Minnesota

Javion Cohen IOL Alabama

Emil Ekiyor Jr. IOL Alabama

Steve Avila IOL TCU

Ricky Stromberg IOL Arkansas

Blake Freeland OT BYU

O’Cyrus Torrence IOL Florida

Andrew Vorhees IOL USC

...

Siaki Ika DL Baylor

Gabe Hall DL Baylor

P.J. Mustipher DL Penn State

Mazi Smith DL Michigan

Byron Young DL Alabama

Jaquelin Roy DL LSU

Gervon Dexter DL Florida

Bryan Bresee DL Clemson

Ruke Orhorhoro DL Clemson

Tuli Tuipulotu DL USC

...

Derick Hall EDGE Auburn

Brock Martin EDGE Oklahoma State

Brenton Cox Jr. EDGE Florida

Myles Murphy EDGE Clemson

K.J. Henry EDGE Clemson

Jared Verse EDGE Florida State

...

Owen Pappoe LB Auburn

DeMarvion Overshown LB Texas

Henry To’oTo’o LB Alabama

Drake Thomas LB NC State

Payton Wilson LB NC State

Mike Jones Jr. LB LSU

Ventrell Miller LB Florida

Trenton Simpson LB Clemson

...

D.J. Turner CB Michigan

Devon Witherspoon CB Illinois

Eli Ricks CB Alabama

Tre’Vius Hodges-Tomlinson CB TCU

Garrett Williams CB Syracuse

Mekhi Garner CB LSU

Emmanuel Forbes CB Mississippi State

Mekhi Blackmon CB USC

Clark Phillips III CB Utah

...

Christian Morgan S Baylor

Ji’Ayir Brown S Penn State

Malachi Moore S Alabama

DeMarcco Hellams S Alabama

Jalen Catalon S Arkansas

Jammie Robinson S Florida State

Thursday, Oct. 13

...

Baylor at West Virginia 7 p.m.

Siaki Ika DL Baylor

Gabe Hall DL Baylor

Dillon Doyle LB Baylor

Connor Galvin OT Baylor

Jacob Gall IOL Baylor

Micah Mazzccua OT Baylor

Ben Sims TE Baylor

Christian Morgan S Baylor

...

Dante Stills DL West Virginia

Zach Frazier IOL West Virginia

Doug Nester IOL West Virginia

J.T. Daniels QB West Virginia

Lyn-J Dixon RB West Virginia

Charles Woods CB West Virginia

Friday, Oct. 14

...

Navy at SMU 7:30 p.m.

...

DeVere Levelston DL SMU

Rashee Rice WR SMU

Tanner Mordecai QB SMU

Jaylon Thomas IOL SMU

Isaac Slade-Matautia LB SMU

Saturday, Oct. 15

...

No. 10 Penn State at No. 5 Michigan 12 p.m.

Joey Porter Jr. CB Penn State

Parker Washington WR Penn State

Mitchell Tinsley WR Penn State

Olumuyiwa Fashanu OT Penn State

P.J. Mustipher DL Penn State

Adisa Isaac EDGE Penn State

Ji’Ayir Brown S Penn State

Theo Johnson TE Penn State

Caedan Wallace OT Penn State

Nick Tarburton EDGE Penn State

Sean Clifford QB Penn State

...

Blake Corum RB Michigan

Mazi Smith DL Michigan

D.J. Turner CB Michigan

Cornelius Johnson WR Michigan

R.J. Moten S Michigan

Erick All TE Michigan

Zak Zinter OT Michigan

Taylor Upshaw EDGE Michigan

Michael Barrett S Michigan

Mike Morris DL Michigan

Olusegun Oluwatimi IOL Michigan

Ryan Hayes OT Michigan

Andrew Gentry OT Michigan

Ronnie Bell WR Michigan

Jake Moody K Michigan

Auburn at No. 9 Ole Miss 12 p.m.

Derick Hall EDGE Auburn

Tank Bigsby RB Auburn

Colby Wooden DL Auburn

Owen Pappoe LB Auburn

Alec Jackson OT Auburn

Eugene Asante LB Auburn

Zykeivous Walker DL Auburn

Jayson Jones DL Auburn

Zach Calzada QB Auburn

Nehemiah Pritchett CB Auburn

...

Zach Evans RB Mississippi

Nick Broeker OT Mississippi

Jeremy James IOL Mississippi

Isheem Young S Mississippi

Demon Clowney EDGE Mississippi

Ladarius Tennison S Mississippi

Khari Coleman EDGE Mississippi

Jonathan Mingo WR Mississippi

Troy Brown LB Mississippi

No. 19 Kansas at Oklahoma 12 p.m.

Kenny Logan Jr. S Kansas

...

Marvin Mims WR Oklahoma

Anton Harrison OT Oklahoma

Andrew Raym IOL Oklahoma

Wanya Morris OT Oklahoma

Dillon Gabriel QB Oklahoma

Trey Morrison S Oklahoma

Eric Gray RB Oklahoma

DaShaun White LB Oklahoma

Jeffery Johnson DL Oklahoma

Michael Turk P Oklahoma

Key Lawrence S Oklahoma

Reggie Grimes EDGE Oklahoma

D.J. Graham CB Oklahoma

Theo Wease WR Oklahoma

Trejan Bridges WR Oklahoma

Woodi Washington CB Oklahoma

David Ugwoegbu LB Oklahoma

McKade Mettauer IOL Oklahoma

Jalen Redmond DL Oklahoma

Chris Murray IOL Oklahoma

Iowa State at No. 22 Texas 12 p.m.

Will McDonald IV DL Iowa State

Xavier Hutchinson WR Iowa State

Darrell Simmons Jr. IOL Iowa State

T.J. Tampa WR Iowa State

Jirehl Brock RB Iowa State

Easton Dean TE Iowa State

Sean Shaw Jr. WR Iowa State

Trevor Downing IOL Iowa State

...

Bijan Robinson RB Texas

Jahleel Billingsley TE Texas

DeMarvion Overshown LB Texas

Alfred Collins DL Texas

D’Shawn Jamison CB Texas

Isaiah Neyor WR Texas

Troy Omeire WR Texas

Hudson Card QB Texas

T’Vondre Sweat DL Texas

Ayodele Adeoye LB Texas

Keondre Coburn DL Texas

Moro Ojomo DL Texas

Christian Jones OT Texas

Minnesota at No. 24 Illinois 12 p.m.

John Michael Schmitz IOL Minnesota

Mohamed Ibrahim RB Minnesota

Braelen Oliver EDGE Minnesota

Chris Autman-Bell WR Minnesota

Tanner Morgan QB Minnesota

...

Devon Witherspoon CB Illinois

Chase Brown RB Illinois

No. 3 Alabama at No. 6 Tennessee 3:30 p.m.

Will Anderson Jr. EDGE Alabama

Bryce Young QB Alabama

Henry To’OTo’o LB Alabama

Eli Ricks CB Alabama

Jordan Battle S Alabama

Jahmyr Gibbs RB Alabama

Brian Branch S Alabama

Jermaine Burton WR Alabama

Malachi Moore S Alabama

Javion Cohen IOL Alabama

Emil Ekiyor Jr. IOL Alabama

Byron Young DL Alabama

Cameron Latu TE Alabama

Tyler Harrell WR Alabama

D.J. Dale DL Alabama

DeMarcco Hellams S Alabama

Justin Eboigbe DL Alabama

Seth McLaughlin IOL Alabama

Tyler Steen OT Alabama

Traeshon Holden WR Alabama

Chris Braswell DL Alabama

Demouy Kennedy LB Alabama

Jase McClellan RB Alabama

Keilan Robinson RB Alabama

Darrian Dalcourt IOL Alabama

Will Reichard K Alabama

Timothy Smith DL Alabama

...

Cedric Tillman WR Tennessee

Darnell Wright OT Tennessee

Hendon Hooker QB Tennessee

Tyler Baron DL Tennessee

Jerome Carvin OT Tennessee

Bru McCoy WR Tennessee

Jeremy Banks LB Tennessee

No. 8 Oklahoma State at No. 13 TCU 3:30 p.m.

Brock Martin EDGE Oklahoma State

Spencer Sanders QB Oklahoma State

Jason Taylor II S Oklahoma State

Tyler Lacy DL Oklahoma State

Trace Ford EDGE Oklahoma State

...

Quentin Johnston WR TCU

Tre’Vius Hodges-Tomlinson CB TCU

Steve Avila IOL TCU

Noah Daniels CB TCU

Alan Ali IOL TCU

Marcel Brooks WR TCU

Max Duggan QB TCU

No. 15 NC State at No. 18 Syracuse 3:30 p.m.

Devin Leary QB NC State

Drake Thomas LB NC State

Shyheim Battle CB NC State

Cory Durden DL NC State

Payton Wilson EDGE NC State

Isaiah Moore LB NC State

...

Garrett Williams CB Syracuse

Sean Tucker RB Syracuse

Matthew Bergeron OT Syracuse

Stefon Thompson LB Syracuse

Arkansas at BYU 3:30 p.m.

Jalen Catalon S Arkansas

Bumper Pool LB Arkansas

K.J. Jefferson QB Arkansas

Ricky Stromberg IOL Arkansas

Dalton Wagner OT Arkansas

Jadon Haselwood WR Arkansas

Drew Sanders LB Arkansas

Dwight McGlothern CB Arkansas

Trey Knox WR Arkansas

...

Blake Freeland OT BYU

Jaren Hall QB BYU

Clark Barrington OT BYU

Tyler Batty DL BYU

Puka Nacua WR BYU

Campbell Barrington IOL BYU

Isaac Rex TE BYU

No. 25 James Madison at Georgia Southern 4 p.m.

Todd Centeio QB James Madison

Kris Thornton WR James Madison

Percy Agyei-Obese RB James Madison

Latrele Palmer RB James Madison

Drew Painter TE James Madison

Isaac Ukwu DL James Madison

Jamare Edwards DL James Madison

Jordan Swann CB James Madison

Sam Kidd S James Madison

...

Kyle Vantrease QB Georgia Southern

Logan Langemeier OL Georgia Southern

Brian Miller OL Georgia Southern

Caleb Kelly OL Georgia Southern

Khalil Crowder OL Georgia Southern

Jalen White RB Georgia Southern

Jeremy Singleton WR Georgia Southern

Dillon Springer DL Georgia Southern

Justin Ellis DL Georgia Southern

Khadry Jackson LB Georgia Southern

Wylan Free DB Georgia Southern

Justin Birdsong DB Georgia Southern

LSU at Florida 7 p.m.

Kayshon Boutte WR LSU

B.J. Ojulari EDGE LSU

Jaquelin Roy DL LSU

Ali Gaye EDGE LSU

Mekhi Garner CB LSU

Mike Jones Jr. LB LSU

Joe Foucha S LSU

Jarrick Bernard-Converse CB LSU

Sevyn Banks CB LSU

Micah Baskerville LB LSU

Jordan Toles S LSU

John Emery Jr. RB LSU

Jayden Daniels QB LSU

Noah Cain RB LSU

Jay Ward S LSU

Todd Harris Jr. S LSU

...

Anthony Richardson QB Florida

Gervon Dexter DL Florida

O’Cyrus Torrence IOL Florida

Rashad Torrence II S Florida

Trey Dean III S Florida

Brenton Cox Jr. EDGE Florida

Ventrell Miller LB Florida

Demarkcus Bowman RB Florida

Derek Wingo LB Florida

Jalen Kimber CB Florida

Tre’Vez Johnson S Florida

Amari Burney S Florida

No. 4 Clemson at Florida State 7:30 p.m.

Myles Murphy EDGE Clemson

Bryan Bresee DL Clemson

Trenton Simpson LB Clemson

Tyler Davis DL Clemson

Xavier Thomas EDGE Clemson

Ruke Orhorhoro DL Clemson

Sheridan Jones CB Clemson

Jordan McFadden IOL Clemson

K.J. Henry EDGE Clemson

D.J. Uiagalelei QB Clemson

Fred Davis II CB Clemson

Walker Parks OT Clemson

DeMonte Capehart DL Clemson

Malcolm Greene S Clemson

E.J. Williams WR Clemson

Joseph Ngata WR Clemson

Davis Allen TE Clemson

Darnell Jefferies DL Clemson

Jake Venables LB Clemson

Will Putnam IOL Clemson

...

Robert Scott Jr. OT Florida State

Akeem Dent S Florida State

Jammie Robinson S Florida State

Fabien Lovett DL Florida State

Maurice Smith IOL Florida State

Jared Verse EDGE Florida State

Demorie Tate CB Florida State

Stephen Dix Jr. LB Florida State

Mycah Pittman WR Florida State

Robert Cooper DL Florida State

Amari Gainer EDGE Florida State

Jake Haener QB Fresno State

Jalen Cropper WR Fresno State

Dontae Bull OT Fresno State

No. 16 Mississippi State at No. 22 Kentucky 7:30 p.m.

Emmanuel Forbes CB Mississippi State

Will Rogers QB Mississippi State

Jaden Crumedy DL Mississippi State

Jaden Walley WR Mississippi State

Nathan Pickering DL Mississippi State

Marcus Banks CB Mississippi State

Jalen Green CB Mississippi State

Randy Charlton EDGE Mississippi State

Nathaniel Watson LB Mississippi State

...

Will Levis QB Kentucky

Chris Rodriguez Jr. RB Kentucky

Justin Rogers DL Kentucky

J.J. Weaver LB Kentucky

Tayvion Robinson WR Kentucky

Kavosiey Smoke RB Kentucky

Jordan Wright EDGE Kentucky

Tashawn Manning IOL Kentucky

No. 7 USC at No. 20 Utah 8 p.m.

Jordan Addison WR USC

Andrew Vorhees IOL USC

Travis Dye RB USC

Mekhi Blackmon CB USC

Tuli Tuipulotu EDGE USC

Courtland Ford OT USC

Austin Jones RB USC

Shane Lee LB USC

Nick Figueroa EDGE USC

Brandon Pili DL USC

...

Clark Phillips III CB Utah

Mohamoud Diabate LB Utah

Cameron Rising QB Utah

Tavion Thomas RB Utah

Dalton Kincaid TE Utah

Brant Kuithe TE Utah

As per usual, yore mocked!

Trade Partner: Kansas City Chiefs

Sent: Round 1 Pick 26

Received: Round 1 Pick 29, Round 4 Pick 15

...

Trade Partner: San Francisco 49ers

Sent: Round 3 Pick 27

Received: Round 3 Pick 37, Round 5 Pick 23

...

Trade Partner: Green Bay Packers

Sent: Round 4 Pick 15

Received: Round 4 Pick 19, Round 7 Pick 19

...

29: R1 P29 WR Quentin Johnston TCU 6’4” 215

58: R2 P27 EDGE Felix Anudike-Uzomah Kansas State 6’4” 255

100: R3 P37 QB Clayton Tune - Houston 6’3” 220

121: R4 P19 G Cooper Beebe Kansas State 6’4” 322

158: R5 P23 RB Zach Charbonnet UCLA 6’1” 220

162: R5 P27 DL Mazi Smith Michigan 6’3” 337

212: R6 P37 C Ricky Stromberg Arkansas 6’4” 313

214: R6 P39 S DeMarcco Hellams Alabama 6’1” 208

234: R7 P19 CB Noah Daniels TCU 6’0” 210

A wide receiver in round 1? Crazy right? We need moar weapons for our beloved QB. But seriously, Johnston is really talented.

There likely are players that I do not have listed so please feel free to let us know.

Enjoy the games and don’t forget to mention any players you are going to watch.