Week 9 - Which College Players Are Future Vikings 2022

Week 8 had it’s own surprises which is a common occurrence in college football. Clemson had it’s hands full against Syracuse and had to come from behind to pull off the win. LSU upset Ole Miss and climbed to #18 in the rankings. Oregon took UCLA to the woodshed which was a slight surprise.

The games I am looking forward to this weekend are 2 Ohio State at 13 Penn State, Florida vs. 1 Georgia, 19 Kentucky at 3 Tennessee, 10 USC at Arizona, and 15 Ole Miss at Texas A&M.

The players I want to watch are ...

Jaren Hall QB BYU

Anthony Richardson QB Florida

Spencer Sanders QB Oklahoma State

Sam Hartman QB Wake Forest

Spencer Rattler QB South Carolina

Will Levis QB Kentucky

Hendon Hooker QB Tennessee

Tanner McKee QB Stanford

...

Tavion Thomas RB Utah

Sean Tucker RB Syracuse

Tank Bigsby RB Auburn

Chris Rodriguez Jr. RB Kentucky

Blake Corum RB Michigan

Zach Evans RB Mississippi

Devon Achane RB Texas A&M

Israel Abanikanda RB Pittsburgh

Zach Charbonnet RB UCLA

...

Parker Washington WR Penn State

Marvin Mims WR Oklahoma

Xavier Hutchinson WR Iowa State

Quentin Johnston WR TCU

A.T. Perry WR Wake Forest

Cedric Tillman WR Tennessee

Jordan Addison WR USC

Cornelius Johnson WR Michigan

Elijah Higgins WR Stanford

Jake Bobo WR UCLA

...

Dalton Kincaid TE Utah

Michael Mayer TE Notre Dame

Sam LaPorta TE Iowa

Darnell Washington TE Georgia

Arik Gilbert TE Georgia

Austin Stogner TE South Carolina

Luke Schoonmaker TE Michigan

Benjamin Yurosek TE Stanford

...

Clark Barrington OT BYU

Luke Wypler IOL Ohio State

Andrew Raym IOL Oklahoma

Jarrett Patterson IOL Notre Dame

Matthew Bergeron OT Syracuse

Steve Avila IOL TCU

Ricky Stromberg IOL Arkansas

O’Cyrus Torrence IOL Florida

Sedrick Van Pran IOL Georgia

Cooper Beebe OT Kansas State

Michael Jurgens IOL Wake Forest

Trevor Reid OT Louisville

Alex Forsyth IOL Oregon

Andrew Vorhees IOL USC

Jordan Morgan OT Arizona

Olusegun Oluwatimi IOL Michigan

Nick Broeker IOL Mississippi

Layden Robinson IOL Texas A&M

...

P.J. Mustipher DL Penn State

Colby Wooden DL Auburn

Gervon Dexter DL Florida

Jalen Carter DL Georgia

Tyler Lacy DL Oklahoma State

Kobie Turner DL Wake Forest

Zacch Pickens DL South Carolina

Tuli Tuipulotu DL USC

Mazi Smith DL Michigan

Mike Morris DL Michigan

Calijah Kancey DL Pittsburgh

...

Zach Harrison EDGE Ohio State

Will McDonald IV EDGE Iowa State

Isaiah Foskey EDGE Notre Dame

Derick Hall EDGE Auburn

Brenton Cox Jr. EDGE Florida

Nolan Smith EDGE Georgia

Felix Anudike-Uzomah EDGE Kansas State

Isaiah McGuire EDGE/DL Missouri

Jacoby Windmon EDGE/LB Michigan State

...

Payton Wilson LB/EDGE NC State

Drake Thomas LB NC State

Mohamoud Diabate LB Utah

Daiyan Henley LB Washington State

Tommy Eichenberg LB Ohio State

Dee Winters LB TCU

Drew Sanders LB Arkansas

Owen Pappoe LB Auburn

Jack Campbell LB Iowa

Ventrell Miller LB Florida

Noah Sewell LB Oregon

J.J. Weaver LB Kentucky

Troy Brown LB Mississippi

SirVocea Dennis LB Pittsburgh

...

Clark Phillips III CB Utah

Joey Porter Jr. CB Penn State

Garrett Williams CB Syracuse

Tre’Vius Hodges-Tomlinson CB TCU

Riley Moss CB Iowa

Kelee Ringo CB Georgia

Julius Brents CB Kansas State

Kei’Trel Clark CB Louisville

Christian Gonzalez CB Oregon

Kris Abrams-Draine CB Missouri

Cam Smith CB South Carolina

Mekhi Blackmon CB USC

D.J. Turner CB Michigan

Jaylon Jones CB Texas A&M

Tony Grimes CB North Carolina

Storm Duck CB North Carolina

Kyu Blu Kelly CB Stanford

...

Lathan Ransom S Ohio State

Ji’Ayir Brown S Penn State

Brandon Joseph S Notre Dame

Jalen Catalon S Arkansas

Kaevon Merriweather S Iowa

Chris Smith II S Georgia

Tykee Smith S Georgia

Antonio Johnson S Texas A&M

Demani Richardson S Texas A&M

Stephan Blaylock S UCLA

Thursday, October 27

Virginia Tech at 24 NC State 7:30pm

Dorian Strong CB Virginia Tech

...

Shyheim Battle CB NC State

Payton Wilson EDGE NC State

Cory Durden DL NC State

Drake Thomas LB NC State

14 Utah at Washington State 10:00pm

Clark Phillips III CB Utah

Tavion Thomas RB Utah

Dalton Kincaid TE Utah

Mohamoud Diabate LB Utah

Cameron Rising QB Utah

Braeden Daniels IOL Utah

Brant Kuithe TE Utah

...

Cameron Ward QB Washington State

Daiyan Henley LB Washington State

Friday, October 28

East Carolina at BYU 8:00pm

C.J. Johnson WR East Carolina

...

Jaren Hall QB BYU

Blake Freeland OT BYU

Clark Barrington OT BYU

Puka Nacua WR BYU

Saturday, October 29

2 Ohio State at 13 Penn State 12:00pm

C.J. Stroud QB Ohio State

Jaxon Smith-Njigba WR Ohio State

Paris Johnson Jr. OT Ohio State

Dawand Jones OT Ohio State

Zach Harrison EDGE Ohio State

Luke Wypler IOL Ohio State

Lathan Ransom S Ohio State

Ronnie Hickman S Ohio State

Miyan Williams RB Ohio State

Cade Stover TE Ohio State

Josh Proctor S Ohio State

Cameron Brown CB Ohio State

Tommy Eichenberg LB Ohio State

Julian Fleming WR Ohio State

Cody Simon LB Ohio State

Gee Scott Jr. TE Ohio State

...

Joey Porter Jr. CB Penn State

Olumuyiwa Fashanu OT Penn State

Parker Washington WR Penn State

Mitchell Tinsley WR Penn State

Adisa Isaac EDGE Penn State

Brenton Strange TE Penn State

Ji’Ayir Brown S Penn State

P.J. Mustipher DL Penn State

Theo Johnson TE Penn State

Caedan Wallace OT Penn State

Oklahoma at Iowa State 12:00pm

Anton Harrison OT Oklahoma

Marvin Mims WR Oklahoma

Andrew Raym IOL Oklahoma

Eric Gray RB Oklahoma

Wanya Morris OT Oklahoma

Jalen Redmond DL Oklahoma

Key Lawrence S Oklahoma

Dillon Gabriel QB Oklahoma

Trey Morrison S Oklahoma

DaShaun White LB Oklahoma

Reggie Grimes EDGE Oklahoma

D.J. Graham CB Oklahoma

Theo Wease WR Oklahoma

Trejan Bridges WR Oklahoma

Woodi Washington CB Oklahoma

David Ugwoegbu LB Oklahoma

...

Will McDonald IV DL Iowa State

Xavier Hutchinson WR Iowa State

Trevor Downing IOL Iowa State

Darrell Simmons Jr. IOL Iowa State

T.J. Tampa WR Iowa State

Jirehl Brock RB Iowa State

Easton Dean TE Iowa State

Notre Dame at 16 Syracuse 12:00pm

Michael Mayer TE Notre Dame

Isaiah Foskey EDGE Notre Dame

Brandon Joseph S Notre Dame

Jarrett Patterson IOL Notre Dame

Cam Hart CB Notre Dame

Jordan Johnson WR Notre Dame

Chris Tyree RB Notre Dame

Rylie Mills EDGE Notre Dame

Clarence Lewis CB Notre Dame

Zeke Correll IOL Notre Dame

...

Garrett Williams CB Syracuse

Sean Tucker RB Syracuse

Matthew Bergeron OT Syracuse

Mikel Jones LB Syracuse

Stefon Thompson LB Syracuse

7 TCU at West Virginia 12:00pm

Quentin Johnston WR TCU

Tre’Vius Hodges-Tomlinson CB TCU

Steve Avila IOL TCU

Noah Daniels CB TCU

Dylan Horton DL TCU

Dee Winters LB TCU

Kendre Miller RB TCU

Alan Ali IOL TCU

Marcel Brooks WR TCU

Max Duggan QB TCU

...

Dante Stills DL West Virginia

Zach Frazier IOL West Virginia

Bryce Ford-Wheaton WR West Virginia

Doug Nester IOL West Virginia

Arkansas at Auburn 12:00pm

Drew Sanders LB Arkansas

K.J. Jefferson QB Arkansas

Jalen Catalon S Arkansas

Ricky Stromberg IOL Arkansas

Bumper Pool LB Arkansas

Jadon Haselwood WR Arkansas

Dalton Wagner OT Arkansas

Dwight McGlothern CB Arkansas

Trey Knox WR Arkansas

...

Tank Bigsby RB Auburn

Derick Hall EDGE Auburn

Colby Wooden DL Auburn

Owen Pappoe LB Auburn

Eku Leota EDGE Auburn

Nehemiah Pritchett CB Auburn

Alec Jackson OT Auburn

Zykeivous Walker DL Auburn

Jayson Jones DL Auburn

Eugene Asante LB Auburn

Northwestern at Iowa 3:30pm

Peter Skoronski OT Northwestern

Adetomiwa Adebawore EDGE Northwestern

Evan Hull RB Northwestern

...

Jack Campbell LB Iowa

Sam LaPorta TE Iowa

Riley Moss CB Iowa

Jestin Jacobs LB Iowa

Tory Taylor P Iowa

Kaevon Merriweather S Iowa

Seth Benson LB Iowa

Kyler Schott IOL Iowa

Lukas Van Ness DL Iowa

Florida vs. 1 Georgia (in Jacksonville, FL) 3:30pm

Gervon Dexter DL Florida

Anthony Richardson QB Florida

O’Cyrus Torrence IOL Florida

Rashad Torrence II S Florida

Brenton Cox Jr. EDGE Florida

Trey Dean III S Florida

Ventrell Miller LB Florida

Kingsley Eguakun IOL Florida

Richard Gouraige OT Florida

Demarkcus Bowman RB Florida

Derek Wingo LB Florida

Jalen Kimber CB Florida

Tre’Vez Johnson S Florida

...

Jalen Carter DL Georgia

Kelee Ringo CB Georgia

Nolan Smith EDGE Georgia

Broderick Jones OT Georgia

Darnell Washington TE Georgia

Sedrick Van Pran IOL Georgia

Chris Smith II S Georgia

Tykee Smith S Georgia

Kenny McIntosh RB Georgia

Arik Gilbert TE Georgia

Robert Beal Jr. EDGE Georgia

Kendall Milton RB Georgia

Kearis Jackson WR Georgia

Stetson Bennett IV QB Georgia

Zion Logue DL Georgia

Chad Lindberg OT Georgia

M.J. Sherman LB Georgia

Tate Ratledge OT Georgia

Warren McClendon OT Georgia

Dominick Blaylock WR Georgia

9 Oklahoma State at 22 Kansas State 3:30pm

Tyler Lacy DL Oklahoma State

Spencer Sanders QB Oklahoma State

Brock Martin EDGE Oklahoma State

Jason Taylor II S Oklahoma State

...

Felix Anudike-Uzomah EDGE Kansas State

Cooper Beebe OT Kansas State

Deuce Vaughn RB Kansas State

Julius Brents CB Kansas State

10 Wake Forest at Louisville 3:30pm

A.T. Perry WR Wake Forest

Sam Hartman QB Wake Forest

Kobie Turner DL Wake Forest

Michael Jurgens IOL Wake Forest

Caelen Carson CB Wake Forest

Nick Andersen S Wake Forest

...

Kei’Trel Clark CB Louisville

Trevor Reid OT Louisville

Caleb Chandler OT Louisville

YaYa Diaby DL Louisville

Kenderick Duncan Jr. S Louisville

Malik Cunningham QB Louisville

Jermayne Lole DL Louisville

Tiyon Evans RB Louisville

Bryan Hudson IOL Louisville

8 Oregon at California 3:30pm

Noah Sewell LB Oregon

Christian Gonzalez CB Oregon

Brandon Dorlus DL Oregon

Justin Flowe LB Oregon

T.J. Bass IOL Oregon

D.J. Johnson LB Oregon

Alex Forsyth IOL Oregon

Jamal Hill S Oregon

Dontae Manning CB Oregon

Bo Nix QB Oregon

Malaesala Aumavae-Laulu OT Oregon

Mase Funa LB Oregon

...

Daniel Scott S California

Missouri at 25 South Carolina 4:00pm

Kris Abrams-Draine CB Missouri

Harrison Mevis K Missouri

Javon Foster OT Missouri

Isaiah McGuire DL Missouri

Jaylon Carlies S Missouri

...

Cam Smith CB South Carolina

Jaheim Bell TE South Carolina

Zacch Pickens DL South Carolina

Austin Stogner TE South Carolina

Darius Rush CB South Carolina

Spencer Rattler QB South Carolina

Eric Douglas OT South Carolina

Jordan Burch DL South Carolina

MarShawn Lloyd RB South Carolina

Karon Prunty CB South Carolina

Kevin Harris RB South Carolina

19 Kentucky at 3 Tennessee 7:00pm

Will Levis QB Kentucky

J.J. Weaver LB Kentucky

Chris Rodriguez Jr. RB Kentucky

Justin Rogers DL Kentucky

Eli Cox IOL Kentucky

Jordan Wright EDGE Kentucky

Tayvion Robinson WR Kentucky

...

Hendon Hooker QB Tennessee

Cedric Tillman WR Tennessee

Darnell Wright OT Tennessee

Jeremy Banks LB Tennessee

Jerome Carvin OT Tennessee

Jalin Hyatt WR Tennessee

Tyler Baron DL Tennessee

Bru McCoy WR Tennessee

10 USC at Arizona 7:00pm

Jordan Addison WR USC

Andrew Vorhees IOL USC

Tuli Tuipulotu DL USC

Travis Dye RB USC

Mekhi Blackmon CB USC

Shane Lee LB USC

Courtland Ford OT USC

Austin Jones RB USC

...

Jacob Cowing WR Arizona

Jordan Morgan OT Arizona

Michigan State at 4 Michigan 7:30pm

Jayden Reed WR Michigan State

Jacoby Windmon LB Michigan State

Payton Thorne QB Michigan State

Jacob Slade DL Michigan State

Khris Bogle EDGE Michigan State

Aaron Brule LB Michigan State

Xavier Henderson S Michigan State

Jalen Berger RB Michigan State

...

D.J. Turner CB Michigan

Blake Corum RB Michigan

Mazi Smith DL Michigan

Mike Morris DL Michigan

Cornelius Johnson WR Michigan

Erick All TE Michigan

Zak Zinter OT Michigan

Olusegun Oluwatimi IOL Michigan

Ryan Hayes OT Michigan

Jake Moody K Michigan

Ronnie Bell WR Michigan

Roman Wilson WR Michigan

Luke Schoonmaker TE Michigan

R.J. Moten S Michigan

Taylor Upshaw EDGE Michigan

Michael Barrett S Michigan

Andrew Gentry OT Michigan

Jaylen Harrell EDGE Michigan

15 Ole Miss at Texas A&M 7:30pm

Zach Evans RB Mississippi

Nick Broeker OT Mississippi

Troy Brown LB Mississippi

A.J. Finley S Mississippi

Mason Brooks IOL Mississippi

Otis Reese S Mississippi

Jeremy James OT Mississippi

Isheem Young S Mississippi

Demon Clowney EDGE Mississippi

Ladarius Tennison S Mississippi

Khari Coleman EDGE Mississippi

Jonathan Mingo WR Mississippi

...

Antonio Johnson S Texas A&M

Devon Achane RB Texas A&M

Jaylon Jones CB Texas A&M

Layden Robinson IOL Texas A&M

Demani Richardson S Texas A&M

Ainias Smith WR Texas A&M

Aki Ogunbiyi IOL Texas A&M

Myles Jones CB Texas A&M

Demond Demas WR Texas A&M

Chris Morris IOL Texas A&M

Donell Harris Jr. EDGE Texas A&M

Haynes King QB Texas A&M

McKinnley Jackson DL Texas A&M

Pitt at 21 North Carolina 8:00pm

Carter Warren OT Pittsburgh

Calijah Kancey DL Pittsburgh

Habakkuk Baldonado EDGE Pittsburgh

Konata Mumpfield WR Pittsburgh

SirVocea Dennis LB Pittsburgh

John Morgan III DL Pittsburgh

Brandon Hill S Pittsburgh

Israel Abanikanda RB Pittsburgh

...

Josh Downs WR North Carolina

Tony Grimes CB North Carolina

Storm Duck CB North Carolina

Desmond Evans EDGE North Carolina

Ja’Qurious Conley S North Carolina

Kaimon Rucker DL North Carolina

Cam’Ron Kelly S North Carolina

Stanford at 12 UCLA 10:30pm

Tanner McKee QB Stanford

Kyu Blu Kelly CB Stanford

Elijah Higgins WR Stanford

Benjamin Yurosek TE Stanford

Walter Rouse OT Stanford

E.J. Smith RB Stanford

Myles Hinton OT Stanford

...

Zach Charbonnet RB UCLA

Grayson Murphy EDGE UCLA

Jake Bobo WR UCLA

Darius Muasau LB UCLA

Stephan Blaylock S UCLA

Yore mocked!

TRADES

Trade Partner: Buffalo Bills

Sent: Round 1 Pick 28

Received: Round 1 Pick 31, Round 4 Pick 32

...

Trade Partner: Houston Texans

Sent: Round 2 Pick 29

Received: Round 3 Pick 1, Round 5 Pick 1

...

Trade Partner: San Francisco 49ers

Sent: Round 3 Pick 29

Received: Round 3 Pick 39, Round 5 Pick 37

...

31: R1 P31 QB Hendon Hooker - Tennessee 6-4 218

64: R3 P1 DL Tuli Tuipulotu - USC 6-4 290

102: R3 P39 TE Dalton Kincaid - Utah 6-4 240

134: R4 P32 CB Christian Gonzalez - Oregon 6-2 201

136: R5 P1 EDGE Will McDonald IV - Iowa State 6-3 236

164: R5 P29 C Andrew Raym - Oklahoma 6-4 305

172: R5 P37 LB Nick Herbig - Wisconsin 6-2 228

212: R6 P37 S Christian Young - Arizona 6-3 225

214: R6 P39 WR Andrei Iosivas - Princeton 6-3 200

Would the team take a QB next year to obviously sit one year? Would it be a wise investment? Hard to say for sure right now but I think the odds are fair. Hooker is climbing draft boards and is thought by some to be a borderline first rounder which is where the team would be taking him in this mock.

I am biased about Tuli but he has been the best player on the Trojans defense and is tied for third in sacks for the entire nation.

I saw Kincaid slay my Trojans so I know how good he is and I am not sure an additional likely significant investment in Irv Smith Jr will be worthwhile.

McDonald is more of the 3-4 OLB/DE and has had an impressive career.

Raym is a center prospect to groom possibly behind Bradbury. Still not sure about center yet.

Well, enjoy the games and don’t forget to post who you will be watching.