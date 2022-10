Week 6 - Which College Players Are Future Vikings 2022

Week 5 saw more turmoil in the top 25. Five teams were upset. Washington got rolled by UCLA, Texas A&M lost to Mississippi State, Oklahoma got curb stomped by TCU, Minnesota was pitiful against Purdue, and Pittsburgh lost to Georgia Tech. Georgia almost lost to Missouri and was trailing until late in the 4th quarter. They outgained them 481 yards to 294, had 79 plays to 53, and had 9 more minutes in time of possession.

Clemson and NC State played a good game until the 3rd quarter before Clemson took over. Devin Leary, QB for NC State is intriguing. Someone to watch going forward. Kentucky lost to Ole Miss and Will Levis drove them down to the Mississippi 8 yard line with 58 seconds remaining trailing 19 - 22. He got sacked and fumbled which ended the game. He is still very nice though.

The games that I think could be good are #11 Utah at #18 UCLA, #8 Tennessee at #25 LSU, #17 TCU at #19 Kansas, and 16 BYU vs. Notre Dame.

The players I want to watch are ...

...

Jaren Hall QB BYU

Michael Penix Jr. QB Washington

Will Levis QB Kentucky

Phil Jurkovec QB Boston College

Sam Hartman QB Wake Forest

Devin Leary QB NC State

...

Rashee Rice WR SMU

Quentin Johnston WR TCU

Marvin Mims WR Oklahoma

Jake Bobo WR UCLA

Jordan Addison WR USC

Zay Flowers WR Boston College

Puka Nacua WR BYU

A.T. Perry WR Wake Forest

Mycah Pittman WR Florida State

...

Baylor Cupp TE Texas Tech

Arik Gilbert TE Georgia

Brant Kuithe TE Utah

Michael Mayer TE Notre Dame

...

Ricky Stromberg IOL Arkansas

O’Cyrus Torrence IOL Florida

Steve Avila IOL TCU

Andrew Raym IOL Oklahoma

Sedrick Van Pran IOL Georgia

Cooper Beebe OT Kansas State

Andrew Vorhees IOL USC

Jarrett Patterson IOL Notre Dame

Layden Robinson IOL Texas A&M

Alex Forsyth IOL Oregon

...

Ochaun Mathis DL Nebraska

Gervon Dexter DL Florida

Jaquelin Roy DL LSU

Tyree Wilson DL Texas Tech

Nesta Jade Silvera DL Arizona State

Jacob Slade DL Michigan State

Tuli Tuipulotu DL USC

...

Brenton Cox Jr. EDGE Florida

B.J. Ojulari EDGE LSU

Brock Martin EDGE Oklahoma State

Derick Hall EDGE Auburn

Zach Harrison EDGE Ohio State

Felix Anudike-Uzomah EDGE Kansas State

Will McDonald IV EDGE Iowa State

Myles Murphy EDGE Clemson

K.J. Henry EDGE Clemson

Isaiah Foskey EDGE Notre Dame

Andre Carter II EDGE Army

Jared Verse EDGE Florida State

...

Ventrell Miller LB Florida

Owen Pappoe LB Auburn

Mohamoud Diabate LB Utah

Jack Campbell LB Iowa

Trenton Simpson LB Clemson

Henry To’oTo’o LB Alabama

Drake Thomas LB NC State

Noah Sewell LB Oregon

...

Avery Young CB Rutgers

Emmanuel Forbes CB Mississippi State

Kris Abrams-Draine CB Missouri

Mekhi Garner CB LSU

Tre’Vius Hodges-Tomlinson CB TCU

Clark Phillips III CB Utah

Riley Moss CB Iowa

Christian Gonzalez CB Oregon

...

Jalen Catalon S Arkansas

Rashad Torrence II S Florida

Chris Smith II S Georgia

Lathan Ransom S Ohio State

Brandon Joseph S Notre Dame

Antonio Johnson S Texas A&M

Demani Richardson S Texas A&M

Malachi Moore S Alabama

Akeem Dent S Florida State

Jammie Robinson S Florida State

Wednesday, October 5

...

SMU at UCF 7:00pm

DeVere Levelston DL SMU

Rashee Rice WR SMU

Tanner Mordecai QB SMU

Jaylon Thomas IOL SMU

Isaac Slade-Matautia LB SMU

...

Davonte Brown CB UCF

Jaylon Robinson WR UCF

Kemore Gamble TE UCF

Friday, October 7

...

Nebraska at Rutgers 7:00pm

Ochaun Mathis DL Nebraska

Trey Palmer WR Nebraska

Luke Reimer LB Nebraska

Turner Corcoran OT Nebraska

Tyreke Johnson CB Nebraska

...

Avery Young CB Rutgers

Ifeanyi Maijeh DL Rutgers

Houston at Memphis 7:30pm

Nathaniel Dell WR Houston

Chidozie Nwankwo DL Houston

D’Anthony Jones DL Houston

Patrick Paul OT Houston

Clayton Tune QB Houston

Gleson Sprewell S Houston

...

Brandon Thomas RB Memphis

Rodrigues Clark RB Memphis

Saturday, October 8

...

Arkansas at 23 Mississippi State 12:00pm

Jalen Catalon S Arkansas

Bumper Pool LB Arkansas

K.J. Jefferson QB Arkansas

Ricky Stromberg IOL Arkansas

Dalton Wagner OT Arkansas

Jadon Haselwood WR Arkansas

Drew Sanders LB Arkansas

Dwight McGlothern CB Arkansas

Trey Knox WR Arkansas

...

Emmanuel Forbes CB Mississippi State

Will Rogers QB Mississippi State

Jaden Crumedy DL Mississippi State

Jaden Walley WR Mississippi State

Nathan Pickering DL Mississippi State

Marcus Banks CB Mississippi State

Jalen Green CB Mississippi State

Randy Charlton EDGE Mississippi State

Nathaniel Watson LB Mississippi State

Missouri at Florida 12:00pm

Anthony Richardson QB Florida

Gervon Dexter DL Florida

O’Cyrus Torrence IOL Florida

Rashad Torrence II S Florida

Trey Dean III S Florida

Brenton Cox Jr. EDGE Florida

Ventrell Miller LB Florida

Demarkcus Bowman RB Florida

Derek Wingo LB Florida

Jalen Kimber CB Florida

Tre’Vez Johnson S Florida

Amari Burney S Florida

...

Kris Abrams-Draine CB Missouri

Jaylon Carlies S Missouri

Javon Foster OT Missouri

Trajan Jeffcoat EDGE Missouri

Elijah McGuire EDGE Missouri

8 Tennessee at 25 LSU 12:00pm

Cedric Tillman WR Tennessee

Darnell Wright OT Tennessee

Hendon Hooker QB Tennessee

Tyler Baron DL Tennessee

Jerome Carvin OT Tennessee

Bru McCoy WR Tennessee

Jeremy Banks LB Tennessee

...

Kayshon Boutte WR LSU

B.J. Ojulari EDGE LSU

Jaquelin Roy DL LSU

Ali Gaye EDGE LSU

Mekhi Garner CB LSU

Mike Jones Jr. LB LSU

Joe Foucha S LSU

Jarrick Bernard-Converse CB LSU

Sevyn Banks CB LSU

Micah Baskerville LB LSU

Jordan Toles S LSU

John Emery Jr. RB LSU

Jayden Daniels QB LSU

Noah Cain RB LSU

Jay Ward S LSU

Todd Harris Jr. S LSU

17 TCU at 19 Kansas 12:00pm

Quentin Johnston WR TCU

Tre’Vius Hodges-Tomlinson CB TCU

Steve Avila IOL TCU

Noah Daniels CB TCU

Alan Ali IOL TCU

Marcel Brooks WR TCU

Max Duggan QB TCU

...

Kenny Logan Jr. S Kansas

Texas vs. Oklahoma (in Dallas, TX) 12:00pm

Bijan Robinson RB Texas

Jahleel Billingsley TE Texas

DeMarvion Overshown LB Texas

Alfred Collins DL Texas

D’Shawn Jamison CB Texas

Isaiah Neyor WR Texas

Troy Omeire WR Texas

Hudson Card QB Texas

T’Vondre Sweat DL Texas

Ayodele Adeoye LB Texas

Keondre Coburn DL Texas

Moro Ojomo DL Texas

Christian Jones OT Texas

...

Marvin Mims WR Oklahoma

Anton Harrison OT Oklahoma

Andrew Raym IOL Oklahoma

Wanya Morris OT Oklahoma

Dillon Gabriel QB Oklahoma

Trey Morrison S Oklahoma

Eric Gray RB Oklahoma

DaShaun White LB Oklahoma

Jeffery Johnson DL Oklahoma

Michael Turk P Oklahoma

Key Lawrence S Oklahoma

Reggie Grimes EDGE Oklahoma

D.J. Graham CB Oklahoma

Theo Wease WR Oklahoma

Trejan Bridges WR Oklahoma

Woodi Washington CB Oklahoma

David Ugwoegbu LB Oklahoma

McKade Mettauer IOL Oklahoma

Jalen Redmond DL Oklahoma

Chris Murray IOL Oklahoma

Texas Tech at 7 Oklahoma State 3:30pm

Tyree Wilson DL Texas Tech

Baylor Cupp TE Texas Tech

Tyler Shough QB Texas Tech

SaRodorick Thompson RB Texas Tech

...

Brock Martin EDGE Oklahoma State

Spencer Sanders QB Oklahoma State

Jason Taylor II S Oklahoma State

Tyler Lacy DL Oklahoma State

Trace Ford EDGE Oklahoma State

Auburn at 2 Georgia 3:30pm

Derick Hall EDGE Auburn

Tank Bigsby RB Auburn

Colby Wooden DL Auburn

Owen Pappoe LB Auburn

Alec Jackson OT Auburn

Eugene Asante LB Auburn

Zykeivous Walker DL Auburn

Jayson Jones DL Auburn

Zach Calzada QB Auburn

Nehemiah Pritchett CB Auburn

...

Jalen Carter DL Georgia

Kelee Ringo CB Georgia

Nolan Smith EDGE Georgia

Arik Gilbert TE Georgia

Broderick Jones OT Georgia

Sedrick Van Pran IOL Georgia

Darnell Washington TE Georgia

Chris Smith II S Georgia

Tykee Smith S Georgia

Kenny McIntosh RB Georgia

Robert Beal Jr. EDGE Georgia

Stetson Bennett IV QB Georgia

Kendall Milton RB Georgia

Kearis Jackson WR Georgia

Zion Logue DL Georgia

Chad Lindberg OT Georgia

M.J. Sherman LB Georgia

Tate Ratledge OT Georgia

Warren McClendon OT Georgia

Dominick Blaylock WR Georgia

11 Utah at 18 UCLA 3:30pm

Clark Phillips III CB Utah

Mohamoud Diabate LB Utah

Cameron Rising QB Utah

Tavion Thomas RB Utah

Dalton Kincaid TE Utah

Brant Kuithe TE Utah

...

Zach Charbonnet RB UCLA

Stephan Blaylock S UCLA

Jay Toia DL UCLA

Grayson Murphy EDGE UCLA

Gabriel Murphy EDGE UCLA

Darius Muasau LB UCLA

Dorian Thompson-Robinson QB UCLA

Jake Bobo WR UCLA

21 Washington at Arizona State 4:00pm

Zion Tupuola-Fetui EDGE Washington

Jaxson Kirkland OT Washington

Edefuan Ulofoshio LB Washington

Jalen McMillan WR Washington

Sav’ell Smalls LB Washington

Michael Penix Jr. QB Washington

Victor Curne OT Washington

...

Ladarius Henderson IOL Arizona State

Nesta Jade Silvera DL Arizona State

Merlin Robertson LB Arizona State

DeaMonte Trayanum RB Arizona State

Emory Jones QB Arizona State

Xazavian Valladay RB Arizona State

3 Ohio State at Michigan State 4:00pm

C.J. Stroud QB Ohio State

Jaxon Smith-Njigba WR Ohio State

Paris Johnson Jr. OT Ohio State

Zach Harrison EDGE Ohio State

Dawand Jones OT Ohio State

Lathan Ransom S Ohio State

Cameron Brown CB Ohio State

Josh Proctor S Ohio State

Luke Wypler IOL Ohio State

Ronnie Hickman S Ohio State

Taron Vincent DL Ohio State

Julian Fleming WR Ohio State

Cody Simon LB Ohio State

Gee Scott Jr. TE Ohio State

Palaie Gaoteote IV LB Ohio State

Matthew Jones IOL Ohio State

Teradja Mitchell LB Ohio State

Tanner McCalister S Ohio State

Marcus Hooker S Ohio State

Noah Ruggles K Ohio State

...

Jayden Reed WR Michigan State

Payton Thorne QB Michigan State

Jacob Slade DL Michigan State

Khris Bogle EDGE Michigan State

Aaron Brule LB Michigan State

Xavier Henderson S Michigan State

Jalen Berger RB Michigan State

Jacoby Windmon LB Michigan State

Jarek Broussard RB Michigan State

Ameer Speed CB Michigan State

Jordan Reid IOL Michigan State

Bryce Baringer P Michigan State

20 Kansas State at Iowa State 7:30pm

Felix Anudike-Uzomah EDGE Kansas State

Cooper Beebe OT Kansas State

Deuce Vaughn RB Kansas State

Julius Brents CB Kansas State

...

Will McDonald IV DL Iowa State

Xavier Hutchinson WR Iowa State

Darrell Simmons Jr. IOL Iowa State

T.J. Tampa WR Iowa State

Jirehl Brock RB Iowa State

Easton Dean TE Iowa State

Sean Shaw Jr. WR Iowa State

Trevor Downing IOL Iowa State

Washington State at 6 USC 7:30pm

Cameron Ward QB Washington State

Jarrett Kingston IOL Washington State

...

Jordan Addison WR USC

Andrew Vorhees IOL USC

Travis Dye RB USC

Mekhi Blackmon CB USC

Tuli Tuipulotu DL USC

Courtland Ford OT USC

Austin Jones RB USC

Shane Lee LB USC

Nick Figueroa EDGE USC

Brandon Pili DL USC

Iowa at Illinois 7:30pm

Sam LaPorta TE Iowa

Jack Campbell LB Iowa

Riley Moss CB Iowa

Seth Benson LB Iowa

Jestin Jacobs LB Iowa

Kyler Schott IOL Iowa

Lukas Van Ness DL Iowa

Spencer Petras QB Iowa

Charlie Jones WR Iowa

...

Devon Witherspoon CB Illinois

Chase Brown RB Illinois

5 Clemson at Boston College 7:30pm

Myles Murphy EDGE Clemson

Bryan Bresee DL Clemson

Trenton Simpson LB Clemson

Tyler Davis DL Clemson

Xavier Thomas EDGE Clemson

Ruke Orhorhoro DL Clemson

Sheridan Jones CB Clemson

Jordan McFadden IOL Clemson

K.J. Henry EDGE Clemson

D.J. Uiagalelei QB Clemson

Fred Davis II CB Clemson

Walker Parks OT Clemson

DeMonte Capehart DL Clemson

Malcolm Greene S Clemson

E.J. Williams WR Clemson

Joseph Ngata WR Clemson

Davis Allen TE Clemson

Darnell Jefferies DL Clemson

Jake Venables LB Clemson

Will Putnam IOL Clemson

...

Phil Jurkovec QB Boston College

Zay Flowers WR Boston College

Christian Mahogany IOL Boston College

Josh DeBerry CB Boston College

Marcus Valdez DL Boston College

16 BYU vs. Notre Dame (in Las Vegas, NV) 7:30pm

Blake Freeland OT BYU

Jaren Hall QB BYU

Clark Barrington OT BYU

Tyler Batty DL BYU

Puka Nacua WR BYU

Campbell Barrington IOL BYU

Isaac Rex TE BYU

...

Michael Mayer TE Notre Dame

Isaiah Foskey EDGE Notre Dame

Brandon Joseph S Notre Dame

Jarrett Patterson IOL Notre Dame

Cam Hart CB Notre Dame

Chris Tyree RB Notre Dame

Jordan Johnson WR Notre Dame

Rylie Mills EDGE Notre Dame

Clarence Lewis CB Notre Dame

Zeke Correll IOL Notre Dame

Bo Bauer LB Notre Dame

Josh Lugg OT Notre Dame

Army at 15 Wake Forest 7:30pm

Andre Carter II EDGE Army

...

A.T. Perry WR Wake Forest

Sam Hartman QB Wake Forest

Nick Andersen S Wake Forest

Caelen Carson CB Wake Forest

Rondell Bothroyd DL Wake Forest

Texas A&M at 1 Alabama 8:00pm

Antonio Johnson S Texas A&M

Devon Achane RB Texas A&M

Layden Robinson IOL Texas A&M

Jaylon Jones CB Texas A&M

Ainias Smith WR Texas A&M

Demani Richardson S Texas A&M

Myles Jones CB Texas A&M

Aki Ogunbiyi IOL Texas A&M

Demond Demas WR Texas A&M

Chris Morris IOL Texas A&M

Donell Harris Jr. EDGE Texas A&M

Haynes King QB Texas A&M

McKinnley Jackson DL Texas A&M

Luke Matthews IOL Texas A&M

...

Will Anderson Jr. EDGE Alabama

Bryce Young QB Alabama

Henry To’oTo’o LB Alabama

Eli Ricks CB Alabama

Jordan Battle S Alabama

Jahmyr Gibbs RB Alabama

Brian Branch S Alabama

Jermaine Burton WR Alabama

Malachi Moore S Alabama

Javion Cohen IOL Alabama

Emil Ekiyor Jr. IOL Alabama

Byron Young DL Alabama

Cameron Latu TE Alabama

Tyler Harrell WR Alabama

D.J. Dale DL Alabama

DeMarcco Hellams S Alabama

Justin Eboigbe DL Alabama

Seth McLaughlin IOL Alabama

Tyler Steen OT Alabama

Traeshon Holden WR Alabama

Chris Braswell DL Alabama

Demouy Kennedy LB Alabama

Jase McClellan RB Alabama

Keilan Robinson RB Alabama

Darrian Dalcourt IOL Alabama

Will Reichard K Alabama

Timothy Smith DL Alabama

Florida State at 14 NC State 8:00pm

Robert Scott Jr. OT Florida State

Akeem Dent S Florida State

Jammie Robinson S Florida State

Fabien Lovett DL Florida State

Maurice Smith IOL Florida State

Jared Verse EDGE Florida State

Demorie Tate CB Florida State

Stephen Dix Jr. LB Florida State

Mycah Pittman WR Florida State

Robert Cooper DL Florida State

Amari Gainer EDGE Florida State

...

Devin Leary QB NC State

Drake Thomas LB NC State

Shyheim Battle CB NC State

Cory Durden DL NC State

Payton Wilson EDGE NC State

Isaiah Moore LB NC State

12 Oregon at Arizona 9:00pm

Noah Sewell LB Oregon

Christian Gonzalez CB Oregon

Justin Flowe LB Oregon

Jamal Hill S Oregon

T.J. Bass IOL Oregon

Alex Forsyth IOL Oregon

Mase Funa LB Oregon

Dontae Manning CB Oregon

Bo Nix QB Oregon

Malaesala Aumavae-Laulu OT Oregon

Brandon Dorlus DL Oregon

...

Jordan Morgan OT Arizona

Jacob Cowing WR Arizona

Yore weekly mock!

TRADES

Trade Partner: Dallas Cowboys

Sent: Round 1 Pick 23

Received: Round 1 Pick 27, Round 4 Pick 27

...

Trade Partner: Green Bay Packers

Sent: Round 3 Pick 23

Received: Round 3 Pick 29, Round 5 Pick 29

...

Trade Partner: San Francisco 49ers

Sent: Round 3 Pick 29

Received: Round 3 Pick 37, Round 5 Pick 37

...

27: R1 P27 CB Clark Phillips III - Utah 5’10” 183

54: R2 P23 QB Jaren Hall - BYU 6’1” 205

100: R3 P37 WR Jermaine Burton - Alabama 6’0” 200

129: R4 P27 DL Mazi Smith - Michigan 6’3” 337

158: R5 P23 EDGE Isaiah McGuire - Missouri 6’4” 274

164: R5 P29 C Ricky Stromberg - Arkansas 6’4” 313

172: R5 P37 RB Zach Charbonnet - UCLA 6’1” 220

Uglee uniforms!

212: R6 P37 S DeMarcco Hellams - Alabama 6’1” 208

214: R6 P39 LB SirVocea Dennis - Pittsburgh 6’1” 230

Another corner? Really? Yes, really. Peterson and Sullivan are on one year deals and neither one is really blowing our socks off. Both could be replaced but I suspect they’ll try to keep one.

Clark Phillips III probably will project to the slot but he is feisty and is playing outside now. I suppose you can never have enough corners.

I love me some Jaren Hall and methinks he will eventually gravitate up into the first round. Getting a QB to sit behind Cousins for one year is not a bad idea unless the team wins it all. Then, they can back up the brinks truck for Kork!

Burton ran a documented 4.43 coming out of high school and is projected to be in the 4.3s when he is tested. We can use more speed IMHO.

The rest kind of hit some spots where depth is needed although Stromberg might push for a starting job.

An alternate mock this week ...

TRADES

Trade Partner: Kansas City Chiefs

Sent: Round 1 Pick 23

Received: Round 1 Pick 29,Round 3 Pick 30

...

Trade Partner: Green Bay Packers

Sent: Round 3 Pick 23

Received: Round 3 Pick 29, Round 5 Pick 29

...

Trade Partner: San Francisco 49ers

Sent: Round 3 Pick 30

Received: Round 3 Pick 39, Round 5 Pick 37

...

29: R1 P29 S Antonio Johnson - Texas A&M

54: R2 P23 QB Jaren Hall - BYU

92: R3 P29 WR Jermaine Burton - Alabama

102: R3 P39 C Sedrick Van Pran - Georgia

158: R5 P23 EDGE Brenton Cox - Florida

164: R5 P29 G T.J. Bass - Oregon

172: R5 P37 LB Ventrell Miller - Florida

212: R6 P37 DL Ruke Orhorhoro - Clemson

214: R6 P39 TE Banjamin Yurosek - Stanford

Enjoy the games and don’t forget to mention any players you are going to watch.