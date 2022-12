Bowl Week 1 - Which College Players Are Future Vikings 2022

The bowl games have already started! Some may not be of much interest but there are some prospects you may want to watch.

Friday, Dec 16, 2022

HomeTown Lenders Bahamas Bowl

Thomas Robinson Stadium : Nassau, Bahamas : 11:30am ET

Miami (Ohio) vs. UAB

Mac Hippenhammer WR Miami (Ohio)

Ryan McWood LB Miami (Ohio)

DeWayne McBride RB UAB

Starling Thomas V CB UAB

Duluth Trading Cure Bowl

Exploria Stadium Orlando, FL : 3:00pm ET

25 UTSA vs. 24 Troy

Zakhari Franklin WR UTSA

Frank Harris QB UTSA

Ahofitu Maka OG UTSA

Richard Jibunor EDGE Troy

Carlton Martial LB Troy

Saturday, Dec 17, 2022

Wasabi Fenway Bowl

Fenway Park : Boston, MA : 11:00am ET

Cincinnati vs. Louisville

Ivan Pace Jr. LB Cincinnati

Tre Tucker WR Cincinnati

Deshawn Pace LB Cincinnati

Leonard Taylor TE Cincinnati

Ja’Von Hicks S Cincinnati

Ja’Quan Sheppard CB Cincinnati

YaYa Diaby DL Louisville

Trevor Reid OT Louisville

Yasir Abdullah LB Louisville

Kenderick Duncan Jr. S Louisville

Chandler Jones CB Louisville

Caleb Chandler OT Louisville

Bryan Hudson OC Lousiviile

Cricket Celebration Bowl

Mercedes-Benz Stadium : Atlanta, GA : 12:00pm ET

Jackson State vs. NC Central

Aubrey Miller Jr. LB Jackson State

Shane Hooks WR Jackson State

Dallas Daniels WR Jackson State

Justin Ragin DL Jackson State

Isaiah Bolden CB Jackson State

Davius Richard QB NC Central

EJ Hicks WR NC Central

Robert Mitchell OG NC Central

Khalil Baker CB NC Central

SRS Distribution Las Vegas Bowl

Allegiant Stadium : Las Vegas, NV : 2:30pm ET

Florida vs. 14 Oregon State

Rashad Torrence II S Florida

Trey Dean III S Florida

Richard Gouraige OT Florida

Amari Burney LB Florida

Brandon Kipper OG Oregon State

Alex Austin CB Oregon State

Omar Speights LB Oregon State

Jaydon Grant CB Oregon State

Jimmy Kimmel LA Bowl

SoFi Stadium : Inglewood, CA : 3:30pm ET

Washington State vs. Fresno State

Cameron Ward QB Washington State

Jarrett Kingston IOL Washington State

Jake Haener QB Fresno State

Jalen Cropper WR Fresno State

Dontae Bull OT Fresno State

LendingTree Bowl

Hancock Whitney Stadium : Mobile, AL : 5:45pm ET

Rice vs. Southern Miss

Frank Gore Jr RB Southern Miss

Jason Brwonlee WR Southern Miss

Santrell Latham LB Southern Miss

Malik Shorts DB Southern Miss

Jay Stanley S Southern Miss

Luke McCaffrey WR Rice

Bradley Rozner WR Rice

Chris Conti LB Rice

Josh Pearcy OLB Rice

New Mexico Bowl

University Stadium : Albuquerque, NM : 7:30pm ET

SMU vs. BYU

Elijah Chatman DL SMU

Tanner Mordecai QB SMU

Jaylon Thomas IOL SMU

Isaac Slade-Matautia LB SMU

Blake Freeland OT BYU

Puka Nacua WR BYU

Tyler Batty DL BYU

Isaac Rex TE BYU

Frisco Bowl

Toyota Stadium : Frisco, TX : 9:15pm ET

North Texas vs. Boise State

Austin Aune QB North Texas

Jyaire Shorter WR North Texas

KD Davis LB North Texas

mazin Richards OLB North Texas

Quinn Whitlock DB North Texas

DeShawn Gaddie DB North Texas

Ridge Texada DB North Texas

J.L. Skinner S Boise State

George Holani RB Boise State

Ezekiel Noa LB Boise State

Demitri Washington LB Boise State

Caleb Biggers CB Boise State

Yore mock!

Trade Partner: New England Patriots

Sent: Round 1 Pick 29, Future Round 1 Pick

Received: Round 1 Pick 20, Round 3 Pick 34

Trade Partner: Las Vegas Raiders

Sent: Round 3 Pick 34

Received: Round 4 Pick 8, Round 5 Pick 9

Trade Partner: Dallas Cowboys

Sent: Round 4 Pick 15

Received: Round 4 Pick 28, Round 5 Pick 28

Trade Partner: Green Bay Packers

Sent: Future Round 6 Pick

Received: Round 7 Pick 14

20: R1 P20 LB Trenton Simpson - Clemson 6-3 230

93: R3 P30 DL Mazi Smith - Michigan 6-3 326

110: R4 P8 EDGE Keion White - Georgia Tech 6-5 286

130: R4 P28 S Ji’Ayir Brown - Penn State 5-11 208

144: R5 P9 RB Roschon Johnson - Texas 6-2 222

163: R5 P28 C Joe Tippmann - Wisconsin 6-5 320

165: R5 P30 TE Josh Whyle - Cincinnati 6-6 245

212: R6 P37 CB Jakorian Bennett - Maryland 5-11 195

214: R6 P39 WR Andrei Iosivas - Princeton 6-3 200

229: R7 P14 QB Clayton Tune - Houston 6-3 220

Trading a first to move up for a linebacker while getting back another third is whacked right?