Bowl Week 2 - Which College Players Are Future Vikings 2022

The first few days of bowl games are in the books and there were some outstanding running backs.

Frank Gore Jr of Southern Miss had 21 carries for 329 yards with 2 TDs

Jordan Mims of Freson State had 18 carries 209 yards with 2 TDs

Ashton Jeanty of Boise State had 28 carries 178 yards with 1 TD

There are some players in the games this week that are worth watching. I will mark them with an asterisk.

Monday, Dec 19, 2022

.

Myrtle Beach Bowl : 2:30pm ET

Marshall vs. UConn

Steven Gilmore CB Marshall *

Micah Abraham DB Marshall *

Khalan Laborn RB Marshall *

Charlie Gray LB Marshall

Eli Neal LB Marshall

Owen Porter DL Marshall *

Koby Cumberlander DL Koby Cumberlander

Abraham Beauplan LB Marshall *

Corey Gammage WR Marshall

...

Christian Haynes IOL UConn

Jackson Mitchell LB UConn *

Aaron Turner WR UConn

Tre Wortham DB UConn *

Durante Jones DB UConn

Eric Watts DL UConn

Tuesday, Dec 20, 2022

:

Famous Idaho Potato Bowl : 3:30pm ET

Eastern Michigan vs. San Jose State

Jose Ramirez DE Eastern Michigan *

Sidy Sow OT Eastern Michigan

Jaylon Jackson RB Eastern Michigan

Samson Evans RB Eastern Michigan *

Tannue Knue WR Eastern Michigan

...

Viliami Fehoko EDGE San Jose State *

Cade Hall EDGE San Jose State *

Elijah Cooks WR San Jose State *

Kairee Robinson RB San Jose State

Chevan Cordeiro QB San Jose State *

Kyle Harmon LB San Jose State *

Alii Matau LB San Jose State

Nehemiah Shelton DB San Jose State

Tre Jenkins S San Jose State

RoofClaim.com Boca Raton Bowl : 7:30pm ET

Liberty vs. Toledo

Durrell Johnson EDGE Liberty *

Dae Dae Hunter RB Liberty *

Demario Douglas WR Liberty *

Mike Smith Jr. LB Liberty

Dennis Osagiede DL Liberty *

Chris Megginson CB Liberty

Kobe Singleton CB Liberty

...

Dallas Gant LB Toledo *

Dequan Finn QB Toledo

Jerjuan Newton WR Toledo *

Jamal Turner TE Toledo

Dyontae Johnson LB Toledo *

Desjuan Johnson DT Toledo *

Quinyon Mitchell CB Toledo *

Zachary Ford S Toledo

Jamal Hines LB Toledo

Wednesday, Dec 21, 2022

.

R+L Carriers New Orleans Bowl : 9:00pm ET

WKU vs. South Alabama

Austin Reed QB Western Kentucky *

Malachi Corley WR Western Kentucky *

Daewood Davis WR Western Kentucky *

Jaylen Hall WR Western Kentucky

Kahlef Hailassie CB Western Kentucky *

Kaleb Oliver CB Western Kentucky

JaQues Evans LB Western Kentucky *

Derrick Smith LB Western Kentucky *

...

Darrell Luter Jr. CB South Alabama *

Jalen Wayne WR South Alabama *

Caullin Lacy WR South Alabama *

La’Damian Webb RB South Alabama *

Jaden Voisin S South Alabama

Yam Banks S South Alabama *

Trey Kiser LB South Alabama

Jamie Sheriff DL South Alabama

Thursday, Dec 22, 2022

.

Lockheed Martin Armed Forces Bowl : 7:30pm ET

Baylor vs. Air Force

Siaki Ika DL Baylor

Gabe Hall DL Baylor

Connor Galvin OT Baylor

Al Walcott S Baylor

Dillon Doyle LB Baylor

Micah Mazzccua OT Baylor

Ben Sims TE Baylor

Christian Morgan S Baylor *

Al Walcott S

Jacob Gall IOL Baylor

...

Brad Roberts RB Air Force *

Vince Sanford LB Air Force

Friday, Dec 23, 2022

.

Radiance Technologies Independence Bowl : 3:00pm ET

Louisiana vs. Houston

Michael Jefferson WR Louisiana

Peter LeBlanc WR Louisiana

Neal Johnson TE Louisiana

Jourdan Quibodeaux LB Louisiana

Kris Moncrief LB Louisiana

Andre Jones OLB Louisiana

Bralen Trahan S Louisiana

Kam Pedescleaux S Louisiana

Eric Garror CB Louisiana

...

Nathaniel Dell WR Houston *

Patrick Paul OT Houston

D’Anthony Jones DL Houston *

Derek Parish DL Houston

Chidozie Nwankwo DL Houston

Clayton Tune QB Houston *

Gleson Sprewell S Houston

Christian Trahan TE Houston

Gervarrius Owens DB Houston

Donavan Mutin LB Houston

Art Green DB Houston

Union Home Mortgage Gasparilla Bowl : 6:30pm ET

Wake Forest vs. Missouri

A.T. Perry WR Wake Forest *

Kobie Turner DL Wake Forest

Michael Jurgens IOL Wake Forest

Sam Hartman QB Wake Forest *

Nick Andersen S Wake Forest

Caelen Carson CB Wake Forest

Rondell Bothroyd DL Wake Forest

Ryan Smenda Jr. LB Wake Forest

...

Javon Foster OT Missouri

Isaiah McGuire DL Missouri *

Harrison Mevis K Missouri

Jaylon Carlies S Missouri

Trajan Jeffcoat EDGE Missouri

Tyrone Hopper II DL Missouri *

Ennis Rakestraw, Jr. DB Missouri

Saturday, Dec 24, 2022

.

EasyPost Hawai’i Bowl : 8:00pm ET

Middle Tennessee vs. San Diego State

Jaylin Lane WR Middle Tennessee *

Izaiah Gathings WR Middle Tennessee

Jordan Ferguson DE Middle Tennessee *

Teldrick Ross S Middle Tennessee

Decorian Patterson CB Middle Tennessee *

...

Jonah Tavai DL San Diego State *

Patrick McMorris S San Diego State

Keshawn Banks EDGE San Diego State

Caden McDonald LB San Diego State

Michael Shawcroft LB San Diego State

Dezjhon Malone CB San Diego State

Yore mock!

TRADES

Trade Partner: Las Vegas Raiders

Sent: Round 1 Pick 29, Round 3 Pick 30

Received: Round 2 Pick 8, Round 3 Pick 8, Round 5 Pick 9, Round 7 Pick 6

...

Trade Partner: Houston Texans

Sent: Round 3 Pick 8, Round 5 Pick 30

Received: Round 3 Pick 1

...

Trade Partner: Dallas Cowboys

Sent: Future Round 3 Pick

Received: Round 4 Pick 28

...

Trade Partner: Tampa Bay Buccaneers

Sent: Round 5 Pick 9

Received: Round 5 Pick 19, Round 7 Pick 18

...

Trade Partner: New York Jets

Sent: Round 6 Pick 37, Round 7 Pick 18

Received: Round 6 Pick 1

...

39: R2 P8 EDGE B.J. Ojulari - LSU 6-3 250

64: R3 P1 CB Tre’Vius Hodges-Tomlinson - TCU 5-9 180

117: R4 P15 G Cooper Beebe - Kansas State 6-4 322

130: R4 P28 RB Chase Brown - Illinois 5-11 205

154: R5 P19 LB Dorian Williams - Tulane 6-2 230

176: R6 P1 WR Nathaniel Dell - Houston 5-10 165

214: R6 P39 DL Fabien Lovett - Florida State 6-4 318

221: R7 P6 S DeMarcco Hellams - Alabama 6-1 208

I hope you enjoy the games this week basking in the glow of the NFC North Division Title in the bag!