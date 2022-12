Bowl Week 3 - Which College Players Are Future Vikings 2022

Well, we are into week 3 of the bowl games and there should be some good ones depending on who plays. Obviously, the two playoff games will be HUGE! I am looking forward to seeing Wisconsin vs. Oklahoma State, Kansas vs. Arkansas, North Carolina vs. 15 Oregon, Oklahoma vs. 13 Florida State, 20 Texas vs. 12 Washington, Pitt vs. 18 UCLA, 21 Notre Dame vs. 19 South Carolina, 6 Tennessee vs. 7 Clemson, and 5 Alabama vs. 9 Kansas State.

I’ll put an asterisk next to some of the players that I like. There are many players that wont play obviously.

Monday, Dec 26, 2022

:

Quick Lane Bowl

New Mexico State vs. Bowling Green : 2:30pm ET

Karl Brooks DL Bowling Green *

Matt McDonald QB Bowling Green

Star Thomas RB New Mexico State

Jamoni Jones RB New Mexico State

Tuesday, Dec 27, 2022

:

Camellia Bowl

Georgia Southern vs. Buffalo : 12:00pm ET

James Patterson LB Buffalo

SERVPRO First Responder Bowl

Memphis vs. Utah State : 3:15pm ET

Quindell Johnson S Memphis *

Brandon Thomas RB Memphis

Rodrigues Clark RB Memphis

Seth Henigan QB Memphis

Caden Prieskorn TE Memphis

Xavier Williams WR Utah State

Calvin Tyler Jr. RB Utah State

TicketSmarter Birmingham Bowl

Coastal Carolina vs. East Carolina : 6:45pm ET

Sam Pinckney WR Coastal Carolina

Willie Lampkin IOL Coastal Carolina

Jerrod Clark DL Coastal Carolina *

D’Jordan Strong CB Coastal Carolina

Lance Boykin CB Coastal Carolina

C.J. Johnson WR East Carolina

Guaranteed Rate Bowl

Wisconsin vs. Oklahoma State : 10:15pm ET

Tyler Lacy DL Oklahoma State

Trace Ford EDGE Oklahoma State

Brock Martin EDGE Oklahoma State

Jason Taylor II S Oklahoma State

Keeanu Benton DL Wisconsin *

Nick Herbig LB Wisconsin *

Joe Tippmann OT Wisconsin *

Logan Brown OT Wisconsin

Jack Nelson OT Wisconsin

Trey Wedig OT Wisconsin

Graham Mertz QB Wisconsin

Jay Shaw CB Wisconsin

Tyler Beach OT Wisconsin

Wednesday, Dec 28, 2022

:

Military Bowl

UCF vs. Duke : 2:00pm ET

Alex Ward S UCF

Davonte Brown CB UCF

Tre’mon Morris-Brash EDGE UCF

Kemore Gamble TE UCF

Graham Barton OT Duke

Shaka Heyward LB Duke

AutoZone Liberty Bowl

Kansas vs. Arkansas : 5:30pm ET

Lonnie Phelps EDGE Kansas

Earl Bostick Jr. IOL Kansas

Kenny Logan Jr. S Kansas

Jalon Daniels QB Kansas

K.J. Jefferson QB Arkansas

Jalen Catalon S Arkansas *

Ricky Stromberg IOL Arkansas *

Bumper Pool LB Arkansas

Beaux Limmer IOL Arkansas

Jadon Haselwood WR Arkansas

Dalton Wagner OT Arkansas

Dwight McGlothern CB Arkansas

Trey Knox WR Arkansas

Jordan Domineck DL Arkansas

Drew Sanders LB Arkansas *

SDCCU Holiday Bowl

North Carolina vs. 15 Oregon : 8:00pm ET

Cedric Gray LB North Carolina *

Raymond Vohasek DL North Carolina

Desmond Evans EDGE North Carolina

Ja’Qurious Conley S North Carolina

Kaimon Rucker DL North Carolina

Cam’Ron Kelly S North Carolina

Noah Taylor LB North Carolina

Corey Gaynor IOL North Carolina

Josh Downs WR North Carolina

Christian Gonzalez CB Oregon

Noah Sewell LB Oregon

Brandon Dorlus DL Oregon

Bo Nix QB Oregon

Alex Forsyth IOL Oregon *

Justin Flowe LB Oregon

Malaesala Aumavae-Laulu OT Oregon

T.J. Bass IOL Oregon

D.J. Johnson LB Oregon

Mase Funa LB Oregon

Jamal Hill S Oregon

Dontae Manning CB Oregon *

TaxAct Texas Bowl

Texas Tech vs. Ole Miss : 9:00pm ET

Tyree Wilson DL Texas Tech

Baylor Cupp TE Texas Tech

Tyler Shough QB Texas Tech

SaRodorick Thompson RB Texas Tech

Zach Evans RB Mississippi

Nick Broeker OT Mississippi *

Jonathan Mingo WR Mississippi

J.J. Pegues DL Mississippi *

Troy Brown LB Mississippi

A.J. Finley S Mississippi

Mason Brooks IOL Mississippi

Jeremy James OT Mississippi

Demon Clowney EDGE Mississippi

Ladarius Tennison S Mississippi

Khari Coleman EDGE Mississippi

Isheem Young S Mississippi

Otis Reese S Mississippi

Jaylon Robinson WR Mississippi

Thursday, Dec 29, 2022

:

Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl

Syracuse vs. Minnesota : 2:00pm ET

Garrett Williams CB Syracuse *

Sean Tucker RB Syracuse *

Matthew Bergeron OT Syracuse

Mikel Jones LB Syracuse *

Stefon Thompson LB Syracuse

Marlowe Wax LB Syracuse

John Michael Schmitz IOL Minnesota *

Tyler Nubin S Minnesota

Mohamed Ibrahim RB Minnesota *

Brevyn Spann-Ford TE Minnesota

Braelen Oliver EDGE Minnesota

Chris Autman-Bell WR Minnesota

Tanner Morgan QB Minnesota

Cheez-It Bowl

Oklahoma vs. 13 Florida State : 5:30pm ET

Anton Harrison OT Oklahoma

Marvin Mims WR Oklahoma *

Andrew Raym IOL Oklahoma *

Wanya Morris OT Oklahoma

Eric Gray RB Oklahoma *

Jalen Redmond DL Oklahoma

Jeffery Johnson DL Oklahoma

Key Lawrence S Oklahoma

Dillon Gabriel QB Oklahoma

Trey Morrison S Oklahoma

DaShaun White LB Oklahoma

Reggie Grimes EDGE Oklahoma

D.J. Graham CB Oklahoma

Theo Wease WR Oklahoma

Trejan Bridges WR Oklahoma

Woodi Washington CB Oklahoma

David Ugwoegbu LB Oklahoma

McKade Mettauer IOL Oklahoma

Chris Murray IOL Oklahoma

Michael Turk P Oklahoma

Jared Verse EDGE Florida State *

Akeem Dent S Florida State *

Jammie Robinson S Florida State *

Johnny Wilson WR Florida State *

Fabien Lovett DL Florida State *

Robert Scott Jr. OT Florida State

Tatum Bethune LB Florida State

Demorie Tate CB Florida State

Stephen Dix Jr. LB Florida State

Mycah Pittman WR Florida State

Maurice Smith IOL Florida State

Robert Cooper DL Florida State

Amari Gainer EDGE Florida State

Valero Alamo Bowl

20 Texas vs. 12 Washington : 9:00pm ET

Bijan Robinson RB Texas *

T’Vondre Sweat DL Texas

DeMarvion Overshown LB Texas *

Keondre Coburn DL Texas *

Moro Ojomo DL Texas *

Roschon Johnson RB Texas *

Jahleel Billingsley TE Texas

Alfred Collins EDGE Texas

D’Shawn Jamison CB Texas

Vernon Broughton DL Texas

Troy Omeire WR Texas

Hudson Card QB Texas

Ayodele Adeoye LB Texas

Christian Jones OT Texas

Michael Penix Jr. QB Washington

Rome Odunze WR Washington *

Henry Bainivalu IOL Washington

Bralen Trice EDGE Washington *

Zion Tupuola-Fetui EDGE Washington

Jaxson Kirkland OT Washington *

Jeremiah Martin EDGE Washington

Jalen McMillan WR Washington

Troy Fautanu OT Washington

Edefuan Ulofoshio LB Washington

Sav’ell Smalls LB Washington

Victor Curne OT Washington

Friday, Dec 30, 2022

:

Duke’s Mayo Bowl

Maryland vs. 23 NC State : 12:00pm ET

Rakim Jarrett WR Maryland

Dontay Demus Jr. WR Maryland

Jakorian Bennett CB Maryland *

Durell Nchami LB Maryland

Delmar Glaze IOL Maryland

Chad Ryland K Maryland

Ruben Hyppolite II LB Maryland

Taulia Tagovailoa QB Maryland

Jacob Copeland WR Maryland

Jaelyn Duncan OT Maryland

Payton Wilson LB/EDGE NC State *

Cory Durden DL NC State

Devin Leary QB NC State

Shyheim Battle CB NC State

Drake Thomas LB NC State *

Cyrus Fagan S NC State

Isaiah Moore LB NC State

Tony the Tiger Sun Bowl

Pitt vs. 18 UCLA : 2:00pm ET

Calijah Kancey DL Pittsburgh *

Israel Abanikanda RB Pittsburgh

Habakkuk Baldonado EDGE Pittsburgh

Carter Warren OT Pittsburgh

SirVocea Dennis LB Pittsburgh *

John Morgan III DL Pittsburgh

A.J. Woods CB Pittsburgh

Konata Mumpfield WR Pittsburgh

Brandon Hill S Pittsburgh

Deslin Alexandre DL Pittsburgh

Zach Charbonnet RB UCLA *

Laiatu Latu LB UCLA

Grayson Murphy EDGE UCLA

Jake Bobo WR UCLA *

Darius Muasau LB UCLA

Dorian Thompson-Robinson QB UCLA *

Stephan Blaylock S UCLA *

Gabriel Murphy EDGE UCLA

TaxSlayer Gator Bowl

21 Notre Dame vs. 19 South Carolina : 3:30pm ET

Michael Mayer TE Notre Dame *

Isaiah Foskey EDGE Notre Dame *

Brandon Joseph S Notre Dame *

Jarrett Patterson IOL Notre Dame *

Cam Hart CB Notre Dame

Jordan Johnson WR Notre Dame

Chris Tyree RB Notre Dame

Rylie Mills EDGE Notre Dame

Clarence Lewis CB Notre Dame

Zeke Correll IOL Notre Dame

Bo Bauer LB Notre Dame

Josh Lugg OT Notre Dame

Cam Smith CB South Carolina *

Zacch Pickens DL South Carolina *

Jaheim Bell TE South Carolina

Darius Rush CB South Carolina

Austin Stogner TE South Carolina

Jordan Burch DL South Carolina

MarShawn Lloyd RB South Carolina

Spencer Rattler QB South Carolina

Tonka Hemingway DL South Carolina

Eric Douglas OT South Carolina

Karon Prunty CB South Carolina

Kevin Harris RB South Carolina

David Spaulding CB South Carolina

Dylan Wonnum OT South Carolina

Josh Vann WR South Carolina

R.J. Roderick S South Carolina

Jordan Strachan EDGE South Carolina

Barstool Sports Arizona Bowl

Ohio vs. Wyoming : 4:30pm ET

Cole Godbout DL Wyoming

Capital One Orange Bowl

6 Tennessee vs. 7 Clemson : 8:00pm ET

Hendon Hooker QB Tennessee

Cedric Tillman WR Tennessee

Darnell Wright OT Tennessee

Jerome Carvin OT Tennessee

Jeremy Banks LB Tennessee *

Tyler Baron DL Tennessee

Bru McCoy WR Tennessee

Jaylen McCollough S Tennessee

Aaron Beasley LB Tennessee

Jalin Hyatt WR Tennessee *

Myles Murphy EDGE Clemson

Bryan Bresee DL Clemson *

Trenton Simpson LB Clemson *

K.J. Henry EDGE Clemson *

Tyler Davis DL Clemson

Ruke Orhorhoro DL Clemson *

Jordan McFadden IOL Clemson

Davis Allen TE Clemson

Xavier Thomas EDGE Clemson

Joseph Ngata WR Clemson

Sheridan Jones CB Clemson

Fred Davis II CB Clemson

Walker Parks OT Clemson

DeMonte Capehart DL Clemson

Malcolm Greene S Clemson

E.J. Williams WR Clemson

Darnell Jefferies DL Clemson

Jake Venables LB Clemson

Will Putnam IOL Clemson

Saturday, Dec 31, 2022

:

Allstate Sugar Bowl

5 Alabama vs. 9 Kansas State : 12:00pm ET

Bryce Young QB Alabama

Will Anderson Jr. EDGE Alabama

Jahmyr Gibbs RB Alabama *

Brian Branch S Alabama *

Eli Ricks CB Alabama

Henry To’oto’o LB Alabama *

Jordan Battle S Alabama

Malachi Moore S Alabama *

Byron Young DL Alabama

Emil Ekiyor Jr. IOL Alabama

Tyler Steen OT Alabama

Cameron Latu TE Alabama *

Jermaine Burton WR Alabama

Tyler Harrell WR Alabama

D.J. Dale DL Alabama

Javion Cohen IOL Alabama

Justin Eboigbe DL Alabama

DeMarcco Hellams S Alabama *

Seth McLaughlin IOL Alabama

Chris Braswell DL Alabama

Demouy Kennedy LB Alabama

Jase McClellan RB Alabama

Traeshon Holden WR Alabama

Keilan Robinson RB Alabama

Darrian Dalcourt IOL Alabama

Will Reichard K Alabama

Timothy Smith DL Alabama

Felix Anudike-Uzomah EDGE Kansas State *

Cooper Beebe OT Kansas State *

Deuce Vaughn RB Kansas State *

Julius Brents CB Kansas State *

TransPerfect Music City Bowl

Iowa vs. Kentucky : 12:00pm ET

Lukas Van Ness DL Iowa

Jack Campbell LB Iowa *

Sam LaPorta TE Iowa *

Riley Moss CB Iowa *

Jestin Jacobs LB Iowa

Tory Taylor P Iowa

Kaevon Merriweather S Iowa *

Seth Benson LB Iowa

Spencer Petras QB Iowa

Kyler Schott IOL Iowa

Will Levis QB Kentucky *

Chris Rodriguez Jr. RB Kentucky *

J.J. Weaver LB Kentucky *

Kenneth Horsey IOL Kentucky

Eli Cox IOL Kentucky

Justin Rogers DL Kentucky

Jordan Wright EDGE Kentucky

Tayvion Robinson WR Kentucky

Kavosiey Smoke RB Kentucky

Tashawn Manning IOL Kentucky

Vrbo Fiesta Bowl

3 TCU vs. 2 Michigan : 4:00pm ET

Quentin Johnston WR TCU *

Tre’Vius Hodges-Tomlinson CB TCU *

Steve Avila IOL TCU *

Kendre Miller RB TCU

Josh Newton CB TCU

Dee Winters LB TCU *

Noah Daniels CB TCU

Alan Ali IOL TCU

Marcel Brooks WR TCU

Max Duggan QB TCU

Dylan Horton DL TCU

Derius Davis WR TCU

Mazi Smith DL Michigan *

Blake Corum RB Michigan *

D.J. Turner CB Michigan *

Mike Morris DL Michigan *

Cornelius Johnson WR Michigan

Ryan Hayes OT Michigan *

Luke Schoonmaker TE Michigan

Olusegun Oluwatimi IOL Michigan *

Eyabi Anoma EDGE Michigan

Ronnie Bell WR Michigan

Zak Zinter OT Michigan

R.J. Moten S Michigan *

Jake Moody K Michigan *

Roman Wilson WR Michigan

Erick All TE Michigan

Taylor Upshaw EDGE Michigan

Michael Barrett S Michigan

Andrew Gentry OT Michigan

Jaylen Harrell EDGE Michigan

Chick-fil-A Peach Bowl

4 Ohio State vs. 1 Georgia : 8:00pm ET

C.J. Stroud QB Ohio State

Paris Johnson Jr. OT Ohio State

Jaxon Smith-Njigba WR Ohio State

Dawand Jones OT Ohio State

Zach Harrison EDGE Ohio State *

Luke Wypler IOL Ohio State *

Cade Stover TE Ohio State

Ronnie Hickman S Ohio State *

Josh Proctor S Ohio State

Lathan Ransom S Ohio State

Miyan Williams RB Ohio State

Noah Ruggles K Ohio State

Matthew Jones IOL Ohio State

Tommy Eichenberg LB Ohio State *

Cameron Brown CB Ohio State

Taron Vincent DL Ohio State

Julian Fleming WR Ohio State

Cody Simon LB Ohio State

Gee Scott Jr. TE Ohio State

Palaie Gaoteote IV LB Ohio State

Teradja Mitchell LB Ohio State

Tanner McCalister S Ohio State

Marcus Hooker S Ohio State

Jalen Carter DL Georgia *

Kelee Ringo CB Georgia

Broderick Jones OT Georgia

Nolan Smith EDGE Georgia *

Darnell Washington TE Georgia *

Chris Smith II S Georgia *

Sedrick Van Pran IOL Georgia *

Tykee Smith S Georgia

Kenny McIntosh RB Georgia

Arik Gilbert TE Georgia

Warren McClendon OT Georgia

Robert Beal Jr. EDGE Georgia

Kendall Milton RB Georgia

Stetson Bennett IV QB Georgia

Chad Lindberg OT Georgia

M.J. Sherman LB Georgia

Tate Ratledge OT Georgia

Dominick Blaylock WR Georgia

Zion Logue DL Georgia

Kearis Jackson WR Georgia

Yore Mock!

Trade Partner: Houston Texans

Sent: Round 1 Pick 29, Round 3 Pick 30

Received: Round 2 Pick 1, Round 3 Pick 12

...

Trade Partner: Las Vegas Raiders

Sent: Round 2 Pick 1

Received:Round 2 Pick 10, Round 4 Pick 10, Round 7 Pick 5

...

Trade Partner: Denver Broncos

Sent: Round 3 Pick 12, Round 5 Pick 30

Received: Round 3 Pick 6

...

Trade Partner: San Francisco 49ers

Sent: Future Round 3 Pick

Received: Round 3 Pick 37, Round 5 Pick 23

...

41: R2 P10 WR Jalin Hyatt - Tennessee 6-0 185

69: R3 P6 QB Tanner McKee - Stanford 6-6 230

100: R3 P37 RB Zach Charbonnet - UCLA 6-1 220

112: R4 P10 DL Keondre Coburn - Texas 6-2 343

120: R4 P18 EDGE K.J. Henry - Clemson 6-4 255

158: R5 P23 LB Cedric Gray - North Carolina 6-2 230

212: R6 P37 CB Starling Thomas - UAB 6-0 195

214: R6 P39 S Sydney Brown - Illinois 6-0 205

220: R7 P5 C Joe Tippmann - Wisconsin 6-6 317

Hyatt might be the fastest receiver in the draft and runs under 4.3 reportedly. He may not be there in the second. He would be a very nice weapon to add to the mix.

McKee is an interesting prospect that does not get a lot of love due to the fact that Stanford has struggles. He really did not have too many weapons but stood tall in the pocket.

As much as I hate to say it, I do like Bruins every once in awhile. Charbonnet would be a nice replacement for Mattison who is likely going to want to test the market.

After that, got to stock up on defenders to bring in competition for depth positions.

Finally, I take an interior lineman from a school that consistently produces NFL contributors. Tippmann has experience at center and probably will get looks at guard as well.

Well, I hope you enjoy some of the games this week while we wait to play the stinkin Packers!