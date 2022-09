Week 5 - Which College Players Are Future Vikings 2022

Week 4 had some pretty good games and a couple of upsets. Wake Forest gave #5 Clemson all they could handle. Kansas State shocked Oklahoma and Texas AS&M pulled off the upset over Arkansas when the kicker hit the top of the goal post. Tough break for the Hogs. Texas lost to Texas Tech and Miami lost to Middle Tennessee. Oregon had to score 29 ourth quarter points to beat Washington State.

The games that I think could be good are #7 Kentucky at #14 Ole Miss, #2 Alabama at #20 Arkansas, and #10 NC State at #5 Clemson. The players I want to watch are ...

Jaren Hall QB BYU

Michael Penix Jr. QB Washington

Will Levis QB Kentucky

Phil Jurkovec QB Boston College

Sam Hartman QB Wake Forest

C.J. Stroud QB Ohio State

Spencer Sanders QB Oklahoma State

Bryce Young QB Alabama

Devin Leary QB NC State

Tanner McKee QB Stanford

Zay Flowers WR Boston College

A.T. Perry WR Wake Forest

Jordan Addison WR USC

Elijah Higgins WR Stanford

Rashee Rice WR SMU

Arik Gilbert TE Georgia

Darnell Washington TE Georgia

Benjamin Yurosek TE Stanford

Olusegun Oluwatimi IOL Michigan

Cooper Beebe OT Kansas State

John Michael Schmitz IOL Minnesota

Andrew Raym IOL Oklahoma

Steve Avila IOL TCU

Peter Skoronski OT Northwestern

Ricky Stromberg IOL Arkansas

Sedrick Van Pran IOL Georgia

Andrew Vorhees IOL USC

Mazi Smith DL Michigan

Siaki Ika DL Baylor

Tuli Tuipulotu DL/EDGE USC

Gervon Dexter DL Florida

Felix Anudike-Uzomah EDGE Kansas State

Jared Verse EDGE Florida State

Adetomiwa Adebawore EDGE Northwestern

Zach Harrison EDGE Ohio State

Brock Martin EDGE Oklahoma State

Will McDonald IV EDGE Iowa State

B.J. Ojulari EDGE LSU

Ali Gaye EDGE LSU

Derick Hall EDGE Auburn

K.J. Henry EDGE Clemson

Owen Pappoe LB Auburn

Mohamoud Diabate LB Utah

Henry To’OTo’o LB Alabama

Drew Sanders LB Arkansas

Drake Thomas LB NC State

Trenton Simpson LB Clemson

SirVocea Dennis LB Pittsburgh

Noah Sewell LB Oregon

Ventrell Miller LB Florida

Christian Gonzalez CB Oregon

Kei’Trel Clark CB Louisville

Riley Moss CB Iowa

Clark Phillips III CB Utah

Eli Ricks CB Alabama

Mekhi Garner CB LSU

Kris Abrams-Draine CB Missouri

J.L. Skinner S Boise State

Malachi Moore S Alabama

Antonio Johnson S Texas A&M

Demani Richardson S Texas A&M

Chris Smith II S Georgia

Tykee Smith S Georgia

Rashad Torrence II S Florida

Trey Dean III S Florida

Thursday, September 29

SC State at South Carolina 7:00pm

Shaquan Davis WR SC State

Jeblonski Green, Jr. DL SC State

Patrick Godbolt DL SC State

BJ Davis LB SC State

...

Cam Smith CB South Carolina

Zacch Pickens DL South Carolina

Jaheim Bell TE South Carolina

Spencer Rattler QB South Carolina

Eric Douglas OT South Carolina

Josh Vann WR South Carolina

Austin Stogner TE South Carolina

Jordan Burch DL South Carolina

MarShawn Lloyd RB South Carolina

Karon Prunty CB South Carolina

David Spaulding CB South Carolina

Dylan Wonnum OT South Carolina

R.J. Roderick S South Carolina

Jordan Strachan EDGE South Carolina

Utah State at 19 BYU 8:00pm

Xavier Williams WR Utah State

...

Blake Freeland OT BYU

Jaren Hall QB BYU

Clark Barrington OT BYU

Tyler Batty DL BYU

Puka Nacua WR BYU

Campbell Barrington IOL BYU

Isaac Rex TE BYU

Friday, September 30

San Diego State at Boise State 8:00pm

Keshawn Banks EDGE San Diego State

Caden McDonald LB San Diego State

...

J.L. Skinner S Boise State

Hank Bachmeier QB Boise State

15 Washington at UCLA 10:30pm

Zion Tupuola-Fetui EDGE Washington

Jaxson Kirkland OT Washington

Edefuan Ulofoshio LB Washington

Jalen McMillan WR Washington

Sav’ell Smalls LB Washington

Michael Penix Jr. QB Washington

Victor Curne OT Washington

...

Zach Charbonnet RB UCLA

Stephan Blaylock S UCLA

Jay Toia DL UCLA

Grayson Murphy EDGE UCLA

Gabriel Murphy EDGE UCLA

Darius Muasau LB UCLA

Dorian Thompson-Robinson QB UCLA

Jake Bobo WR UCLA

Saturday, October 1

4 Michigan at Iowa 12:00pm

Blake Corum RB Michigan

Mazi Smith DL Michigan

D.J. Turner CB Michigan

Cornelius Johnson WR Michigan

R.J. Moten S Michigan

Erick All TE Michigan

Zak Zinter OT Michigan

Taylor Upshaw EDGE Michigan

Michael Barrett S Michigan

Mike Morris DL Michigan

Olusegun Oluwatimi IOL Michigan

Ryan Hayes OT Michigan

Andrew Gentry OT Michigan

Ronnie Bell WR Michigan

Jake Moody K Michigan

...

Sam LaPorta TE Iowa

Jack Campbell LB Iowa

Riley Moss CB Iowa

Seth Benson LB Iowa

Jestin Jacobs LB Iowa

Kyler Schott IOL Iowa

Lukas Van Ness DL Iowa

Spencer Petras QB Iowa

Charlie Jones WR Iowa

7 Kentucky at 14 Ole Miss 12:00pm

Will Levis QB Kentucky

Chris Rodriguez Jr. RB Kentucky

Justin Rogers DL Kentucky

J.J. Weaver LB Kentucky

Tayvion Robinson WR Kentucky

Kavosiey Smoke RB Kentucky

Jordan Wright EDGE Kentucky

Tashawn Manning IOL Kentucky

...

Zach Evans RB Mississippi

Nick Broeker OT Mississippi

Jeremy James IOL Mississippi

Isheem Young S Mississippi

Demon Clowney EDGE Mississippi

Ladarius Tennison S Mississippi

Khari Coleman EDGE Mississippi

Jonathan Mingo WR Mississippi

Troy Brown LB Mississippi

18 Oklahoma at TCU 12:00pm

Marvin Mims WR Oklahoma

Anton Harrison OT Oklahoma

Andrew Raym IOL Oklahoma

Wanya Morris OT Oklahoma

Dillon Gabriel QB Oklahoma

Trey Morrison S Oklahoma

Eric Gray RB Oklahoma

DaShaun White LB Oklahoma

Jeffery Johnson DL Oklahoma

Michael Turk P Oklahoma

Key Lawrence S Oklahoma

Reggie Grimes EDGE Oklahoma

D.J. Graham CB Oklahoma

Theo Wease WR Oklahoma

Trejan Bridges WR Oklahoma

Woodi Washington CB Oklahoma

David Ugwoegbu LB Oklahoma

McKade Mettauer IOL Oklahoma

Jalen Redmond DL Oklahoma

Chris Murray IOL Oklahoma

...

Quentin Johnston WR TCU

Tre’Vius Hodges-Tomlinson CB TCU

Steve Avila IOL TCU

Noah Daniels CB TCU

Alan Ali IOL TCU

Marcel Brooks WR TCU

Max Duggan QB TCU

Texas Tech at 25 Kansas State 12:00pm

Tyree Wilson DL Texas Tech

Baylor Cupp TE Texas Tech

Tyler Shough QB Texas Tech

SaRodorick Thompson RB Texas Tech

...

Felix Anudike-Uzomah EDGE Kansas State

Cooper Beebe OT Kansas State

Deuce Vaughn RB Kansas State

Julius Brents CB Kansas State

Purdue at 21 Minnesota 12:00pm

Aidan O’Connell QB Purdue

Jalen Graham S Purdue

Cory Trice S Purdue

...

John Michael Schmitz IOL Minnesota

Mohamed Ibrahim RB Minnesota

Braelen Oliver EDGE Minnesota

Chris Autman-Bell WR Minnesota

Louisville at Boston College 12:00pm

Malik Cunningham QB Louisville

Jermayne Lole DL Louisville

Caleb Chandler OT Louisville

Kenderick Duncan Jr. S Louisville

Kei’Trel Clark CB Louisville

Trevor Reid OT Louisville

Tiyon Evans RB Louisville

Bryan Hudson IOL Louisville

Dee Wiggins WR Louisville

Chandler Jones CB Louisville

Adonis Boone OT Louisville

...

Phil Jurkovec QB Boston College

Zay Flowers WR Boston College

Christian Mahogany IOL Boston College

Josh DeBerry CB Boston College

Marcus Valdez DL Boston College

Oregon State at 12 Utah 2:00pm

Luke Musgrave TE Oregon State

Omar Speights LB Oregon State

Jaydon Grant CB Oregon State

...

Clark Phillips III CB Utah

Mohamoud Diabate LB Utah

Cameron Rising QB Utah

Tavion Thomas RB Utah

Dalton Kincaid TE Utah

Brant Kuithe TE Utah

22 Wake Forest at 23 Florida State 3:30pm

A.T. Perry WR Wake Forest

Sam Hartman QB Wake Forest

Nick Andersen S Wake Forest

Caelen Carson CB Wake Forest

Rondell Bothroyd DL Wake Forest

...

Robert Scott Jr. OT Florida State

Akeem Dent S Florida State

Jammie Robinson S Florida State

Fabien Lovett DL Florida State

Maurice Smith IOL Florida State

Jared Verse EDGE Florida State

Demorie Tate CB Florida State

Stephen Dix Jr. LB Florida State

Mycah Pittman WR Florida State

Robert Cooper DL Florida State

Amari Gainer EDGE Florida State

Northwestern at 11 Penn State 3:30pm

Peter Skoronski OT Northwestern

Adetomiwa Adebawore EDGE Northwestern

A.J. Hampton CB Northwestern

...

Joey Porter Jr. CB Penn State

Parker Washington WR Penn State

Mitchell Tinsley WR Penn State

Olumuyiwa Fashanu OT Penn State

P.J. Mustipher DL Penn State

Adisa Isaac EDGE Penn State

Ji’Ayir Brown S Penn State

Theo Johnson TE Penn State

Caedan Wallace OT Penn State

Nick Tarburton EDGE Penn State

Sean Clifford QB Penn State

Rutgers at 3 Ohio State 3:30pm

Ifeanyi Maijeh DL Rutgers

Aron Cruickshank WR Rutgers

Johnny Langan TE Rutgers

Curtis Dunlap Jr. OL Rutgers

...

C.J. Stroud QB Ohio State

Jaxon Smith-Njigba WR Ohio State

Paris Johnson Jr. OT Ohio State

Zach Harrison EDGE Ohio State

Dawand Jones OT Ohio State

Lathan Ransom S Ohio State

Cameron Brown CB Ohio State

Josh Proctor S Ohio State

Luke Wypler IOL Ohio State

Ronnie Hickman S Ohio State

Taron Vincent DL Ohio State

Julian Fleming WR Ohio State

Cody Simon LB Ohio State

Gee Scott Jr. TE Ohio State

Palaie Gaoteote IV LB Ohio State

Matthew Jones IOL Ohio State

Teradja Mitchell LB Ohio State

Tanner McCalister S Ohio State

Marcus Hooker S Ohio State

Noah Ruggles K Ohio State

9 Oklahoma State at 16 Baylor 3:30pm

Brock Martin EDGE Oklahoma State

Spencer Sanders QB Oklahoma State

Jason Taylor II S Oklahoma State

Tyler Lacy DL Oklahoma State

Trace Ford EDGE Oklahoma State

...

Siaki Ika DL Baylor

Gabe Hall DL Baylor

Dillon Doyle LB Baylor

Connor Galvin OT Baylor

Jacob Gall IOL Baylor

Micah Mazzccua OT Baylor

Ben Sims TE Baylor

Christian Morgan S Baylor

Iowa State at Kansas 3:30pm

Kenny Logan Jr. S Kansas

...

Will McDonald IV DL Iowa State

Xavier Hutchinson WR Iowa State

Darrell Simmons Jr. IOL Iowa State

T.J. Tampa WR Iowa State

Jirehl Brock RB Iowa State

Easton Dean TE Iowa State

Sean Shaw Jr. WR Iowa State

Trevor Downing IOL Iowa State

2 Alabama at 20 Arkansas 3:30pm

Will Anderson Jr. EDGE Alabama

Bryce Young QB Alabama

Henry To’OTo’o LB Alabama

Eli Ricks CB Alabama

Jordan Battle S Alabama

Jahmyr Gibbs RB Alabama

Brian Branch S Alabama

Jermaine Burton WR Alabama

Malachi Moore S Alabama

Javion Cohen IOL Alabama

Emil Ekiyor Jr. IOL Alabama

Byron Young DL Alabama

Cameron Latu TE Alabama

Tyler Harrell WR Alabama

D.J. Dale DL Alabama

DeMarcco Hellams S Alabama

Justin Eboigbe DL Alabama

Seth McLaughlin IOL Alabama

Tyler Steen OT Alabama

Traeshon Holden WR Alabama

Chris Braswell DL Alabama

Demouy Kennedy LB Alabama

Jase McClellan RB Alabama

Keilan Robinson RB Alabama

Darrian Dalcourt IOL Alabama

Will Reichard K Alabama

Timothy Smith DL Alabama

...

Jalen Catalon S Arkansas

Bumper Pool LB Arkansas

K.J. Jefferson QB Arkansas

Ricky Stromberg IOL Arkansas

Dalton Wagner OT Arkansas

Jadon Haselwood WR Arkansas

Drew Sanders LB Arkansas

Dwight McGlothern CB Arkansas

Trey Knox WR Arkansas

17 Texas A&M at Mississippi State 4:00pm

Antonio Johnson S Texas A&M

Devon Achane RB Texas A&M

Layden Robinson IOL Texas A&M

Jaylon Jones CB Texas A&M

Ainias Smith WR Texas A&M

Demani Richardson S Texas A&M

Myles Jones CB Texas A&M

Aki Ogunbiyi IOL Texas A&M

Demond Demas WR Texas A&M

Chris Morris IOL Texas A&M

Donell Harris Jr. EDGE Texas A&M

Haynes King QB Texas A&M

McKinnley Jackson DL Texas A&M

Luke Matthews IOL Texas A&M

...

Emmanuel Forbes CB Mississippi State

Will Rogers QB Mississippi State

Jaden Crumedy DL Mississippi State

Jaden Walley WR Mississippi State

Nathan Pickering DL Mississippi State

Marcus Banks CB Mississippi State

Jalen Green CB Mississippi State

Randy Charlton EDGE Mississippi State

Nathaniel Watson LB Mississippi State

LSU at Auburn 7:00pm

Kayshon Boutte WR LSU

B.J. Ojulari EDGE LSU

Jaquelin Roy DL LSU

Ali Gaye EDGE LSU

Mekhi Garner CB LSU

Mike Jones Jr. LB LSU

Joe Foucha S LSU

Jarrick Bernard-Converse CB LSU

Sevyn Banks CB LSU

Micah Baskerville LB LSU

Jordan Toles S LSU

John Emery Jr. RB LSU

Jayden Daniels QB LSU

Noah Cain RB LSU

Jay Ward S LSU

Todd Harris Jr. S LSU

...

Derick Hall EDGE Auburn

Tank Bigsby RB Auburn

Colby Wooden DL Auburn

Owen Pappoe LB Auburn

Alec Jackson OT Auburn

Eugene Asante LB Auburn

Zykeivous Walker DL Auburn

Jayson Jones DL Auburn

Zach Calzada QB Auburn

Nehemiah Pritchett CB Auburn

10 NC State at 5 Clemson 7:30pm

Devin Leary QB NC State

Drake Thomas LB NC State

Shyheim Battle CB NC State

Cory Durden DL NC State

Payton Wilson EDGE NC State

Isaiah Moore LB NC State

...

Myles Murphy EDGE Clemson

Bryan Bresee DL Clemson

Trenton Simpson LB Clemson

Tyler Davis DL Clemson

Xavier Thomas EDGE Clemson

Ruke Orhorhoro DL Clemson

Sheridan Jones CB Clemson

Jordan McFadden IOL Clemson

K.J. Henry EDGE Clemson

D.J. Uiagalelei QB Clemson

Fred Davis II CB Clemson

Walker Parks OT Clemson

DeMonte Capehart DL Clemson

Malcolm Greene S Clemson

E.J. Williams WR Clemson

Joseph Ngata WR Clemson

Davis Allen TE Clemson

Darnell Jefferies DL Clemson

Jake Venables LB Clemson

Will Putnam IOL Clemson

1 Georgia at Missouri 7:30pm

Jalen Carter DL Georgia

Kelee Ringo CB Georgia

Nolan Smith EDGE Georgia

Arik Gilbert TE Georgia

Broderick Jones OT Georgia

Sedrick Van Pran IOL Georgia

Darnell Washington TE Georgia

Chris Smith II S Georgia

Tykee Smith S Georgia

Kenny McIntosh RB Georgia

Robert Beal Jr. EDGE Georgia

Stetson Bennett IV QB Georgia

Kendall Milton RB Georgia

Kearis Jackson WR Georgia

Zion Logue DL Georgia

Chad Lindberg OT Georgia

M.J. Sherman LB Georgia

Tate Ratledge OT Georgia

Warren McClendon OT Georgia

Dominick Blaylock WR Georgia

...

Kris Abrams-Draine CB Missouri

Jaylon Carlies S Missouri

Javon Foster OT Missouri

Trajan Jeffcoat EDGE Missouri

Georgia Tech at 24 Pitt 8:00pm

Kevin Harris EDGE Georgia Tech

Jeff Sims QB Georgia Tech

Pierce Quick OT Georgia Tech

...

Carter Warren OT Pittsburgh

Habakkuk Baldonado EDGE Pittsburgh

Calijah Kancey DL Pittsburgh

Israel Abanikanda RB Pittsburgh

Kedon Slovis QB Pittsburgh

Konata Mumpfield WR Pittsburgh

SirVocea Dennis LB Pittsburgh

A.J. Woods CB Pittsburgh

Deslin Alexandre DL Pittsburgh

Gabe Houy IOL Pittsburgh

Arizona State at 6 USC 10:30pm

Ladarius Henderson IOL Arizona State

Nesta Jade Silvera DL Arizona State

Merlin Robertson LB Arizona State

DeaMonte Trayanum RB Arizona State

Emory Jones QB Arizona State

Xazavian Valladay RB Arizona State

...

Jordan Addison WR USC

Andrew Vorhees IOL USC

Travis Dye RB USC

Mekhi Blackmon CB USC

Tuli Tuipulotu EDGE USC

Courtland Ford OT USC

Austin Jones RB USC

Shane Lee LB USC

Nick Figueroa EDGE USC

Brandon Pili DL USC

Stanford at 13 Oregon 11:00pm

Kyu Blu Kelly CB Stanford

Tanner McKee QB Stanford

Benjamin Yurosek TE Stanford

Walter Rouse OT Stanford

Elijah Higgins WR Stanford

E.J. Smith RB Stanford

Myles Hinton OT Stanford

Pat Fields S Stanford

...

Noah Sewell LB Oregon

Christian Gonzalez CB Oregon

Justin Flowe LB Oregon

Jamal Hill S Oregon

T.J. Bass IOL Oregon

Alex Forsyth IOL Oregon

Mase Funa LB Oregon

Dontae Manning CB Oregon

Bo Nix QB Oregon

Malaesala Aumavae-Laulu OT Oregon

Brandon Dorlus DL Oregon

Sunday, October 2

Eastern Washington at Florida 12:00

Freddie Roberson WR 6-2 195

Efton Chism III WR 6-0 200

Wyatt Musser OL 6-5 310

Wyatt Hansen OL 6-5 305

Mitchell Johnson DL 6-3 245

Joshua Jerome DL 6-1 280

Anthany Smith DB 5-11 190

...

Anthony Richardson QB Florida

Gervon Dexter DL Florida

O’Cyrus Torrence IOL Florida

Rashad Torrence II S Florida

Trey Dean III S Florida

Brenton Cox Jr. EDGE Florida

Ventrell Miller LB Florida

Demarkcus Bowman RB Florida

Derek Wingo LB Florida

Jalen Kimber CB Florida

Tre’Vez Johnson S Florida

Amari Burney S Florida

SMU at UCF 1:00pm

DeVere Levelston DL SMU

Rashee Rice WR SMU

Tanner Mordecai QB SMU

Jaylon Thomas IOL SMU

Isaac Slade-Matautia LB SMU

...

Ajou Ajou WR South Florida

Donovan Jennings OT South Florida

Yore mocked!

TRADES

Trade Partner: Detroit Lions

Sent: Round 1 Pick 21

Received: Round 1 Pick 25, Round 4 Pick 10

...

Trade Partner: Kansas City Chiefs

Sent: Round 2 Pick 21

Received: Round 2 Pick 28, Round 4 Pick 28, Round 6 Pick 30

...

25: R1 P25 WR Jordan Addison - USC 6’0” 175

59: R2 P28 EDGE Tyree Wilson - Texas Tech 6’6” 275

84: R3 P21 C Sedrick Van Pran - Georgia 6’3’ 310

112: R4 P10 QB Jaren Hall - BYU 6’2” 205

130: R4 P28 S Demani Richardson - Texas A&M 6’1” 210

156: R5 P21 CB D.J. Turner - Michigan 6’0” 180

205: R6 P30 C Steve Avila - TCU 6’4’ 330

212: R6 P37 TE Luke Musgrave - Oregon State 6’6’ 252

214: R6 P39 DL Jerrod Clark - Coastal Carolina 6’4’ 340

Taking a wide receiver, even the Biletnikoff winner from 2021, may not be very popular but it might be necessary considering Thielen’s contract. Theilen will probably be here in 2023 but beyond that it would likely take a hefty reduction in salary.



Wilson is climbing up boards and may not be available in the second round. The Vikings might need to address Edge rusher earlier depending on how Za’Darius Smith does this season. Even if he does well enough to be here in 2023, that 20M cap hit in 2024 is probably not going to happen.

Bradbury is playing slightly better but it is still early. He also could test the market. Van Pran is one of the top ranked centers that could be in the 2023 draft.

Jaren Hall is interesting. Smallish for sure but he compares to Russell Wilson very favorably even down to playing baseball.

After that, it is depth additions. Avila played center for TCU last year but is playing left guard this year.

Enjoy the games!