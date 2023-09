Week 4 - Which College Players Are Future Vikings 2023

Week 4 is here and there are some really good games on tap. These games will have play a huge role in the teams’ ability to get to the playoffs.

19 Colorado @ 10 Oregon

22 UCLA @ 11 Utah 3:30 PM

15 Ole Miss @ 13 Alabama 3:30 PM

14 Oregon State @ 21 Washington State 7:00 PM

6 Ohio State @ 9 Notre Dame 7:30 PM

24 Iowa @ 7 Penn State 7:30 PM

Thursday, September 21, 2023

Georgia State @ Coastal Carolina 7:30 PM

Willie Lampkin Coastal Carolina OG 6’1” 285 JR

Grayson McCall Coastal Carolina QB 6’3” 210 RJR

Sam Pinckney Coastal Carolina WR 6’4” 215 RSR

Will McDonald Coastal Carolina OG 6’2” 295 RJR

Friday, September 22, 2023

Wisconsin @ Purdue 7:00 PM

Braelon Allen Wisconsin RB 6’2” 235 JR

Jack Nelson Wisconsin OT 6’6” 310 RJR

Maema Njongmeta Wisconsin ILB 6’0” 240 RSR

Chimere Dike Wisconsin WR 6’1” 199 JR

Tanner Mordecai Wisconsin QB 6’3” 218 SR

Nolan Rucci Wisconsin OT 6’8” 297

JP Benzschawel Wisconsin OG 6’6” 302

Riley Mahlman Wisconsin OT 6’8” 315

Khordae Sydnor Purdue DE 6’4” 265

Hudson Card Purdue QB 6’2” 201

NC State @ Virginia 7:30 PM

Dylan McMahon North Carolina State OG 6’4” 305 RJR

Aydan White North Carolina State CB 6’0” 185 JR

Chico Bennett Jr. Virginia EDGE 6’3” 252 RSR

Brian Stevens Virginia OG 6’2” 296 GR

Boise State @ San Diego State 10:30 PM

George Holani Boise State RB 5’11” 208 RJR

Patrick McMorris San Diego State S 6’0” 210 SR

Saturday, September 23, 2023

Rutgers @ 2 Michigan 12:00 PM

Max Melton Rutgers CB 5’11” 190 RJR

Christian Izien Rutgers S 5’10” 200

Aaron Lewis Rutgers DL 6’5” 250

Blake Corum Michigan RB 5’8” 210

Donovan Edwards Michigan RB 6’0” 204 JR

J.J. McCarthy Michigan QB 6’3” 196 JR

Kris Jenkins Michigan DL5T 6’3” 285 SR

Roman Wilson Michigan WR 6’0” 185 SR

Josaiah Stewart Michigan EDGE 6’1” 237 JR

Junior Colson Michigan ILB 6’2” 235 JR

Drake Nugent Michigan OC 6’1” 306 RSR

Ladarius Henderson Michigan OG 6’4” 310 RSR

Mike Barrett Michigan ILB 6’0” 233 GR

Nick Sainristil Michigan CB 5’10” 182 GR

Cornelius Johnson Michigan WR 6’3” 211 RJR

Jaylen Harrell Michigan EDGE 6’4” 246 JR

Rod Moore Michigan S 6’0” 185 JR

Myles Hinton Michigan OT 6’6” 340 SR

Trevor Keegan Michigan OG 6’6” 324 RJR

4 Florida State @ Clemson 12:00 PM

Jared Verse Florida State EDGE 6’3” 253 RJR

Keon Coleman Florida State WR 6’3” 215 JR

Trey Benson Florida State RB 6’0” 221 RJR

Jaheim Bell Florida State TE 6’2” 233 RJR

Johnny Wilson Florida State WR 6’6” 240 RJR

Jordan Travis Florida State QB 6’1” 212 RSR

Akeem Dent Florida State S 6’1” 195 RSR

Fentrell Cypress II Florida State CBN 5’11” 182 RJR

Fabien Lovett Florida State DL1T 6’4” 328 RSR

Braden Fiske Florida State DL3T 6’4” 305 RSR

Maurice Smith Florida State OC 6’3” 280 RJR

Mycah Pittman Florida State WR 5’11” 201 RJR

Jeremiah Trotter Jr. Clemson ILB 6’0” 230 JR

Andrew Mukuba Clemson S 6’0” 185 JR

Will Shipley Clemson RB 5’10” 205 JR

Barrett Carter Clemson OLB 6’1” 225 JR

Ruke Orhorhoro Clemson DL3T 6’4” 295 RSR

Tyler Davis Clemson DL3T 6’2” 300 RSR

Beaux Collins Clemson WR 6’2” 210 JR

Nate Wiggins Clemson CB 6’2” 185 JR

Xavier Thomas Clemson EDGE 6’2” 255 RSR

Sheridan Jones Clemson CB 6’0” 190 RSR

Lannden Zanders Clemson S 6’1” 210 RJR

Will Putnam Clemson OC 6’3” 305 RJR

Walker Parks Clemson OG 6’5” 300 JR

16 Oklahoma @ Cincinnati 12:00 PM

Danny Stutsman Oklahoma ILB 6’3” 240 JR

Andrew Raym Oklahoma OC 6’3” 305 SR

Billy Bowman Jr. Oklahoma S 5’10” 190 JR

Rondell Bothroyd Oklahoma EDGE 6’3” 265 RSR

Dillon Gabriel Oklahoma QB 6’0” 205 RJR

D.J. Graham Oklahoma CB 5’11” 193 JR

Tyler Guyton Oklahoma OT 6’7” 327 RJR

Deshawn Pace Cincinnati OLB 6’2” 215 SR

Dontay Corleone Cincinnati DL1T 6’2” 320 RSO

Emory Jones Cincinnati QB 6’3” 210 SR

19 Colorado @ 10 Oregon 3:30 PM

Shedeur Sanders Colorado QB 6’1” 215 JR

Jimmy Horn Jr. Colorado WRS 5’10” 170 JR

Alton McCaskill IV Colorado RB 6’1” 215 JR

Kavosiey Smoke Colorado RB 5’9” 201 RSR

Tory Horton Colorado State WR 6’1” 180 SR

Troy Franklin Oregon WR 6’2” 178 JR

Bo Nix Oregon QB 6’2” 213 RSR

Brandon Dorlus Oregon DL3T 6’2” 290 RSR

Jestin Jacobs Oregon OLB 6’3” 238 RSR

Bucky Irving Oregon RB 5’9” 194 JR

Jordan Burch Oregon EDGE 6’5” 275 SR

Ajani Cornelius Oregon OT 6’4” 310 JR

22 UCLA @ 11 Utah 3:30 PM

Laiatu Latu UCLA EDGE 6’4” 265 RSR

Gabriel Murphy UCLA EDGE 6’3” 262 RSO

Carson Steele UCLA RB 6’0” 215 JR

Grayson Murphy UCLA EDGE 6’3” 262 RSO

Darius Muasau UCLA ILB 6’1” 230 SR

Collin Schlee UCLA QB 6’3” 216 RSR

Cole Bishop Utah S 6’2” 206 JR

Karene Reid Utah LB 6’0” 227 JR

Sataoa Laumea Utah OT 6’4” 311 JR

Brant Kuithe Utah FB 6’1” 219 RSR

Cameron Rising Utah QB 6’1” 220 RJR

15 Ole Miss @ 13 Alabama 3:30 PM

Michael Trigg Ole Miss TE 6’3” 240 JR

Zakhari Franklin Ole Miss WR 6’1” 185 RSR

Isheem Young Ole Miss S 5’10” 210 RJR

Ladarius Tennison Ole Miss CBN 5’9” 200 JR

Cedric Johnson Ole Miss EDGE 6’3” 265 JR

Khari Coleman Ole Miss OLB 6’2” 220 JR

Deantre Prince Ole Miss CB 6’0” 185 SR

Jeremy James Ole Miss OG 6’5” 305 RJR

Spencer Sanders Ole Miss QB 6’1” 209 RSR

Kool-Aid McKinstry Alabama CB 6’1” 195 JR

J.C. Latham Alabama OT 6’6” 335 JR

Dallas Turner Alabama EDGE 6’3” 242 JR

Terrion Arnold Alabama CB 6’0” 196 RSO

Malachi Moore Alabama S 6’0” 198 SR

Justin Eboigbe Alabama DL5T 6’4” 292 RSR

Damon Payne Jr. Alabama DL3T 6’3” 303 RSO

Tim Smith Alabama DL3T 6’3” 302 SR

C.J. Dippre Alabama TE 6’4” 257 JR

Will Reichard Alabama PK 6’1” 194 GR

Jase McClellan Alabama RB 5’10” 212 SR

Trey Amos Alabama CB 6’1” 197 SR

Darrian Dalcourt Alabama OC 6’3” 300 RJR

Jermaine Burton Alabama WR 6’0” 194 SR

18 Duke @ UConn 3:30 PM

Graham Barton Duke OT 6’5” 311 SR

DeWayne Carter Duke DL3T 6’3” 298 RJR

Riley Leonard Duke QB 6’4” 209 JR

Jackson Mitchell UConn OLB 6’2” 225 SR

Christian Haynes UConn OG 6’3” 305 RSR

20 Miami @ Temple 3:30 PM

Leonard Taylor III Miami (FL) DL3T 6’3” 305 JR

Kamren Kinchens Miami (FL) S 5’10” 202 JR

James Williams Miami (FL) S 6’4” 224 JR

Javion Cohen Miami (FL) OG 6’4” 305 SR

Akheem Mesidor Miami (FL) DL5T 6’2” 280 RJR

Tyler Van Dyke Miami (FL) QB 6’4” 224 RJR

Zion Nelson Miami (FL) OT 6’5” 316 RSR

Branson Deen Miami (FL) DL5T 6’2” 280 RSR

UTSA @ 23 Tennessee 4:00 PM

Decorian Clark UTSA WR 6’2” 210 RJR

McCallan Castles Tennessee TE 6’5” 238 RSR

Joe Milton III Tennessee QB 6’5” 245 RSR

Javontez Spraggins Tennessee OG 6’3” 325 SR

Jaylen Wright Tennessee RB 5’11” 210 JR

Bru McCoy Tennessee WR 6’3” 220 RJR

Gerald Mincey Tennessee OT 6’6” 337 RJR

Arkansas @ 12 LSU 7:00 PM

Raheim Sanders Arkansas RB 6’1” 227 JR

K.J. Jefferson Arkansas QB 6’3” 242 RSR

Beaux Limmer Arkansas OC 6’5” 302 RSR

Dwight McGlothern Arkansas CB 6’2” 181 JR

Malik Nabers LSU WR 6’0” 195 JR

Maason Smith LSU DL3T 6’4” 300 RSO

Jayden Daniels LSU QB 6’2” 185 RJR

Mekhi Wingo LSU DL3T 6’1” 295 JR

Duce Chestnut LSU CB 6’0” 198 JR

Sage Ryan LSU S 5’10” 203 RSO

Omar Speights LSU ILB 6’1” 233 RSR

Sevyn Banks LSU CB 6’0” 200 RSR

14 Oregon State @ 21 Washington State 7:00 PM

Joshua Gray Oregon State OT 6’4” 288 RJR

D.J. Uiagalelei Oregon State QB 6’4” 235 SR

Jake Levengood Oregon State OC 6’4” 290 RJR

Avery Roberts Oregon State ILB 6’1” 234 RSR

Cameron Ward Washington State QB 6’3” 220 RJR

Ron Stone Washington State EDGE 6’3” 246 SR

UAB @ 1 Georgia 7:30 PM

Brock Bowers Georgia TE 6’4” 230 JR

Kamari Lassiter Georgia CB 6’0” 180 JR

Javon Bullard Georgia S 5’11” 180 JR

Amarius Mims Georgia OT 6’6” 330 JR

Sedrick Van Pran Georgia OC 6’3” 310 RJR

Nazir Stackhouse Georgia DL1T 6’3” 320 SR

Smael Mondon Jr. Georgia OLB 6’3” 220 JR

Xavier Truss Georgia OG 6’6” 320 RSR

Tate Ratledge Georgia OG 6’5” 315 RJR

Rara Thomas Georgia WR 6’1” 200 JR

Dominic Lovett Georgia WRS 5’9” 185 JR

Jamon Dumas-Johnson Georgia JR 6’1” 245 RSO

Tykee Smith Georgia S 5’10” 198 RJR

Kendall Milton Georgia RB 6’1” 220 JR

3 Texas @ Baylor 7:30 PM

Quinn Ewers Texas QB 6’2” 207 RSO

Xavier Worthy Texas WR 6’1” 164 JR

Ja’Tavion Sanders Texas TE 6’4” 242 JR

T’Vondre Sweat Texas DL1T 6’4” 346 RSR

Jalen Catalon Texas S 5’10” 201 RSR

Jaylan Ford Texas ILB 6’3” 236 SR

Alfred Collins Texas DL5T 6’4” 291 SR

Barryn Sorrell Texas EDGE 6’4” 258 JR

Adonai Mitchell Texas WR 6’3” 190 JR

Byron Murphy II Texas DL3T 6’1” 300 JR

Isaiah Neyor Texas WR 6’3” 216 RSR

Jordan Whittington Texas WR 6’1” 205 JR

Christian Jones Texas OT 6’5” 314 RSR

Keilan Robinson Texas RB 5’9” 183 RJR

Clark Barrington Baylor OC 6’5” 305 RSR

6 Ohio State @ 9 Notre Dame 7:30 PM

Marvin Harrison Jr. Ohio State WR 6’3” 205 JR

Emeka Egbuka Ohio State WR 6’1” 205 JR

Denzel Burke Ohio State CB 6’1” 190 JR

TreVeyon Henderson Ohio State RB 5’10” 214 JR

J.T. Tuimoloau Ohio State EDGE 6’4” 270 JR

Michael Hall Jr. Ohio State DL3T 6’2” 290 RSO

Tyleik Williams Ohio State DL1T 6’3” 318 JR

Jack Sawyer Ohio State EDGE 6’4” 267 JR

Donovan Jackson Ohio State OG 6’4” 300 JR

Tommy Eichenberg Ohio State ILB 6’2” 239 RSR

Lathan Ransom Ohio State S 6’0” 207 SR

Matthew Jones Ohio State OG 6’3” 315 RSR

Miyan Williams Ohio State RB 5’8” 225 RJR

Cade Stover Ohio State TE 6’4” 255 RSR

Josh Proctor Ohio State S 6’1” 205 RSR

Steele Chambers Ohio State LB 6’1” 232 SR

Julian Fleming Ohio State WR 6’2” 205 JR

Cody Simon Ohio State OLB 6’1” 233 JR

Lorenzo Styles Jr. Ohio State CB 6’1” 195 JR

Josh F ryar Ohio State OT 6’6” 313 SR

Joe Alt Notre Dame OT 6’7” 317 JR

Blake Fisher Notre Dame OT 6’6” 327 RSO

Rylie Mills Notre Dame DL3T 6’5” 306 SR

Cam Hart Notre Dame CB 6’3” 198 RSR

Sam Hartman Notre Dame QB 6’1” 210 RJR

Audric Estime Notre Dame RB 6’0” 227 JR

Jack Kiser Notre Dame OLB 6’2” 223 RSR

J.D. Bertrand Notre Dame OLB 6’1” 230 RJR

Clarence Lewis Notre Dame CB 5’11” 192 JR

Chris Tyree Notre Dame WRS 5’9” 190 JR

Zeke Correll Notre Dame OC 6’3” 295 RJR

24 Iowa @ 7 Penn State 7:30 PM

Olumuyiwa Fashanu Penn State OT 6’6” 323 RJR

Kalen King Penn State CB 5’11” 190 JR

Chop Robinson Penn State EDGE 6’3” 253 JR

Curtis Jacobs Penn State OLB 6’1” 227 JR

Adisa Isaac Penn State EDGE 6’4” 249 RJR

Dante Cephas Penn State WR 6’1” 186 RJR

Caeden Wallace Penn State OT 6’5” 323 RJR

Cooper DeJean Iowa S 6’1” 209 JR

Connor Colby Iowa OG 6’5” 308 JR

Luke Lachey Iowa TE 6’6” 253 RJR

Erick All Iowa TE 6’4” 255 RSR

Tory Taylor Iowa P 6’4” 231 JR

Nick Jackson Iowa ILB 6’1” 234 RSR

17 North Carolina @ Pittsburgh 8:00 PM

Drake Maye North Carolina QB 6’4” 220 RSO

Cedric Gray North Carolina ILB 6’2” 230 SR

Bryson Nesbit North Carolina TE 6’5” 230 JR

Kaimon Rucker North Carolina EDGE 6’2” 265 SR

Ja’Qurious Conley North Carolina S 6’1” 210 JR

Phil Jurkovec Pitt QB 6’4” 226 RSR

Gavin Bartholomew Pittsburgh TE 6’4” 255 JR

Matt Goncalves Pittsburgh OT 6’6” 325 RSR

5 USC @ Arizona State 10:30 PM

Caleb Williams USC QB 6’1” 220 JR

Calen Bullock USC S 6’2” 190 JR

Dorian Singer USC WR 6’0” 180 JR

Korey Foreman USC EDGE 6’4” 235 JR

Mario Williams USC WRS 5’9” 180 JR

Jonah Monheim USC OT 6’5” 295 RJR

Eric Gentry USC OLB 6’5” 205 JR

Tahj Washington USC WRS 5’10” 175 RSR

Justin Dedich USC OG 6’2” 305 RSR

Jalin Conyers Arizona State TE 6’4” 265 RJR

California @ 8 Washington 10:30 PM

Brett Johnson California DL5T 6’5” 295 RJR

Jackson Sirmon California ILB 6’3” 235 RSR

Bralen Trice Washington EDGE 6’3” 269 RJR

Rome Odunze Washington WR 6’3” 201 RJR

Zion Tupuola-Fetui Washington EDGE 6’3” 249 RSR

Michael Penix Jr. Washington QB 6’2” 213 RSR

Jalen McMillan Washington WR 6’1” 186 RJR

Roger Rosengarten Washington OT 6’5” 303 RSO

Troy Fautanu Washington OG 6’3” 312 RJR

Jeremiah Morton Washington EDGE 6’4” 267 SR

Edefuan Ulofoshio Washington ILB 6’0” 235 RJR

Yore Mock

Trade Partner: Jacksonville Jaguars

Sent: Round 2 Pick 15

Received: Round 2 Pick 23, Round 4 Pick 18

...

Trade Partner: Dallas Cowboys

Sent: Round 6 Pick 15

Received: Round 6 Pick 33, Round 7 Pick 11

...

15: R1 P15 QB Michael Penix Jr - Washington 6’3” 213

55: R2 P23 DL Tyleik Williams - Ohio State 6’2” 290

115: R4 P15 C Clark Barrington - Baylor 6’5” 306

118: R4 P18 S Malachi Moore - Alabama 6’0” 198

126: R4 P26 LB Ty’Ron Hopper - Missouri 6’2” 221

157: R5 P21 CB Cam Hart - Notre Dame 6’2.5” 207

163: R5 P27 TE Brevyn Spann-Ford - Minnesota 6’7” 269

182: R6 P7 DL DeWayne Carter - Duke 6’3” 305

208: R6 P33 EDGE Cedric Johnson - Ole Miss 6’3” 265

230: R7 P11 OT Caedan Wallace - Penn State 6’5” 328

Well, enjoy the games!