Week 2 - Which College Players Are Future Vikings 2023

We are now getting more of the “competitive” college football games to see this weekend. There are a handful of games that should be good. Some of the other games have players that could get drafted and may be intriguing to Vikings fans.

Friday, Sept. 8

Kansas vs. Illinois

Devin Neal Kansas RB 5’10” 210 JR

Kenny Logan Jr. Kansas S 6’0” 210 SR

Logan Brown Kansas OT 6’5” 311 RJR

Jer’Zhan Newton Illinois DL3T 6’2” 295 RJR

Isaiah Adams Illinois OG 6’4” 315 SR

Saturday, Sept. 9

No. 22 Colorado vs. Nebraska

Shedeur Sanders Colorado QB 6’1” 215 JR

Alton McCaskill IV Colorado RB 6’1” 215 JR

Kavosiey Smoke Colorado RB 5’9” 201 RSR

Arik Gilbert Nebraska TE 6’5” 255 RJR

Tyreke Johnson Nebraska CB 6’1” 190 RSR

No. 1 Georgia vs. Ball State

Brock Bowers Georgia TE 6’4” 230 JR

Kamari Lassiter Georgia CB 6’0” 180 JR

Javon Bullard Georgia S 5’11” 180 JR

Sedrick Van Pran Georgia OC 6’3” 310 RJR

Nazir Stackhouse Georgia DL1T 6’3” 320 SR

Amarius Mims Georgia OT 6’6” 330 JR

Smael Mondon Jr. Georgia OLB 6’3” 220 JR

Xavier Truss Georgia OG 6’6” 320 RSR

Tate Ratledge Georgia OG 6’5” 315 RJR

Rara Thomas Georgia WR 6’1” 200 JR

Dominic Lovett Georgia WRS 5’9” 185 JR

Baylor vs. No. 12 Utah

Gabe Hall Baylor DL3T 6’5” 296 RSR

Clark Barrington Baylor OG 6’5” 305 RSR

Cole Bishop Utah S 6’2” 206 JR

Karene Reid Utah LB 6’0” 227 JR

Brant Kuithe Utah FB 6’1” 219 RSR

Cameron Rising Utah QB 6’1” 220 RJR

NC State vs. No. 10 Notre Dame

Dylan McMahon North Carolina State OG 6’4” 305 RJR

Joe Alt Notre Dame OT 6’7” 317 JR

Blake Fisher Notre Dame OT 6’6” 327 RSO

Cam Hart Notre Dame CB 6’3” 198 RSR

Jack Kiser Notre Dame OLB 6’2” 223 RSR

Sam Hartman Notre Dame QB 6’1” 210 RJR

J.D. Bertrand Notre Dame OLB 6’1” 230 RJR

Clarence Lewis Notre Dame CB 5’11” 192 JR

Iowa State vs. Iowa

Cooper DeJean Iowa S 6’1” 209 JR

Connor Colby Iowa OG 6’5” 308 JR

Erick All Iowa TE 6’4” 255 RSR

Nick Jackson Iowa ILB 6’1” 234 RSR

T.J. Tampa Iowa State CB 6’1” 185 SR

Miami (Fla.) vs. No. 23 Texas A&M

Leonard Taylor III Miami (FL) DL3T 6’3” 305 JR

Kamren Kinchens Miami (FL) S 5’10” 202 JR

James Williams Miami (FL) S 6’4” 224 JR

Zion Nelson Miami (FL) OT 6’5” 316 RSR

Javion Cohen Miami (FL) OG 6’4” 305 SR

Akheem Mesidor Miami (FL) DL5T 6’2” 280 RJR

Tyler Van Dyke Miami (FL) QB 6’4” 224 RJR

Branson Deen Miami (FL) DL5T 6’2” 280 RSR

Bryce Foster Texas A&M OC 6’4” 325 JR

Reuben Fatheree II Texas A&M OT 6’7” 325 JR

Tony Grimes Texas A&M CB 6’0” 195 SR

Shemar Turner Texas A&M DL3T 6’3” 300 JR

Layden Robinson Texas A&M OG 6’3” 330 RSR

Tyreek Chappell Texas A&M CBN 5’10” 185 JR

Demani Richardson Texas A&M S 6’1” 210 RSR

Ainias Smith Texas A&M WRS 5’9” 190 RSR

Edgerrin Cooper Texas A&M OLB 6’2” 230 JR

Nik Constantinou Texas A&M P 6’3” 225 JR

Baylor Cupp Texas A&M TE 6’5” 245 RJR

Myles Jones Texas A&M CB 6’3” 190 RSR

No. 24 Tulane vs. No. 20 Ole Miss

Kam Pedescleaux Tulane S 5’8” 196 RJR

Michael Trigg Ole Miss TE 6’3” 240 JR

Zakhari Franklin Ole Miss WR 6’1” 185 RSR

Isheem Young Ole Miss S 5’10” 210 RJR

Ladarius Tennison Ole Miss CBN 5’9” 200 JR

Cedric Johnson Ole Miss EDGE 6’3” 265 JR

No. 8 Washington vs. Tulsa

Bralen Trice Washington EDGE 6’3” 269 RJR

Rome Odunze Washington WR 6’3” 201 RJR

Zion Tupuola-Fetui Washington EDGE 6’3” 249 RSR

Michael Penix Jr. Washington QB 6’2” 213 RSR

Jalen McMillan Washington WR 6’1” 186 RJR

Roger Rosengarten Washington OT 6’5” 303 RSO

Troy Fautanu Washington OG 6’3” 312 RJR

Jeremiah Morton Washington EDGE 6’4” 267 SR

No. 17 North Carolina vs. Appalachian State

Drake Maye North Carolina QB 6’4” 220 RSO

Cedric Gray North Carolina ILB 6’2” 230 SR

Bryson Nesbit North Carolina TE 6’5” 230 JR

No. 18 Oklahoma vs. SMU

Danny Stutsman Oklahoma ILB 6’3” 240 JR

Andrew Raym Oklahoma OC 6’3” 305 SR

Billy Bowman Jr. Oklahoma S 5’10” 190 JR

Rondell Bothroyd Oklahoma EDGE 6’3” 265 RSR

Dillon Gabriel Oklahoma QB 6’0” 205 RJR

Marcus Bryant SMU OT 6’8” 315 JR

No. 3 Alabama vs. No. 11 Texas

Kool-Aid McKinstry Alabama CB 6’1” 195 JR

J.C. Latham Alabama OT 6’6” 335 JR

Dallas Turner Alabama EDGE 6’3” 242 JR

Terrion Arnold Alabama CB 6’0” 196 RSO

Malachi Moore Alabama S 6’0” 198 SR

Ja’Corey Brooks Alabama WR 6’2” 195 JR

Justin Eboigbe Alabama DL5T 6’4” 292 RSR

Damon Payne Jr. Alabama DL3T 6’3” 303 RSO

C.J. Dippre Alabama TE 6’4” 257 JR

Tim Smith Alabama DL3T 6’3” 302 SR

Jase McClellan Alabama RB 5’10” 212 SR

Xavier Worthy Texas WR 6’1” 164 JR

Quinn Ewers Texas QB 6’2” 207 RSO

Ja’Tavion Sanders Texas TE 6’4” 242 JR

T’Vondre Sweat Texas DL1T 6’4” 346 RSR

Jalen Catalon Texas S 5’10” 201 RSR

Isaiah Neyor Texas WR 6’3” 216 RSR

Jaylan Ford Texas ILB 6’3” 236 SR

Adonai Mitchell Texas WR 6’3” 190 JR

Alfred Collins Texas DL5T 6’4” 291 SR

Barryn Sorrell Texas EDGE 6’4” 258 JR

Byron Murphy II Texas DL3T 6’1” 300 JR

Jordan Whittington Texas WR 6’1” 205 JR

Christian Jones Texas OT 6’5” 314 RSR

Washington State vs. No. 19 Wisconsin

Cameron Ward Washington State QB 6’3” 220 RJR

Braelon Allen Wisconsin RB 6’2” 235 JR

Jack Nelson Wisconsin OT 6’6” 310 RJR

Maema Njongmeta Wisconsin ILB 6’0” 240 RSR

Chimere Dike Wisconsin WR 6’1” 199 JR

San Diego State vs. UCLA

Laiatu Latu UCLA EDGE 6’4” 265 RSR

Gabriel Murphy UCLA EDGE 6’3” 262 RSO

Carson Steele UCLA RB 6’0” 215 JR

Grayson Murphy UCLA EDGE 6’3” 262 RSO

Darius Muasau UCLA ILB 6’1” 230 SR

Collin Schlee UCLA QB 6’3” 216 RSR

No. 4 Florida State vs. Southern Miss

Jared Verse Florida State EDGE 6’3” 253 RJR

Trey Benson Florida State RB 6’0” 221 RJR

Jaheim Bell Florida State TE 6’2” 233 RJR

Johnny Wilson Florida State WR 6’6” 240 RJR

Jordan Travis Florida State QB 6’1” 212 RSR

Akeem Dent Florida State S 6’1” 195 RSR

Fentrell Cypress II Florida State CBN 5’11” 182 RJR

Fabien Lovett Florida State DL1T 6’4” 328 RSR

Robert Scott Jr. Florida State OT 6’5” 304 RJR

Braden Fiske Florida State DL3T 6’4” 305 RSR

Frank Gore Jr. Southern Miss RB 5’8” 195 RJR

No. 6 USC vs. Stanford

Caleb Williams USC QB 6’1” 220 JR

Calen Bullock USC S 6’2” 190 JR

Dorian Singer USC WR 6’0” 180 JR

Korey Foreman USC EDGE 6’4” 235 JR

Mario Williams USC WRS 5’9” 180 JR

Eric Gentry USC OLB 6’5” 205 JR

Jonah Monheim USC OT 6’5” 295 RJR

Justin Dedich USC OG 6’2” 305 RSR

Brenden Rice WR 6’ 3” 210 SR

Tahj Washington WR 5’ 10” 175 SR

Jarrett Kingston OL 6’ 4” 305 SR

Michael Tarquin OL 6’ 5” 300 SR

Emmanuel Pregnon OL 6’ 5” 315 JR

Kyon Barrs DL 6’ 2” 290 SR

Jack Sullivan DL 6’ 5” 275 SR

Tyrone Taleni DL 6’ 2” 275 SR

Solomon Tuliaupupu DL 6’ 3” 270 SR

Solomon Byrd DE 6’ 3” 250 SR

Jamil Muhammad DE 6’ 1” 250 SR

Mason Cobb LB 6’ 0” 235 SR

Shane Lee LB 6’ 0” 240 SR

Christian Roland-Wallace CB 6’ 0” 200 SR

Bryson Shaw S 6’ 0” 190 SR

Benjamin Yurosek Stanford TE 6’4” 242 SR

Yore Mock

Trade Partner: New Orleans Saints

Sent: Round 2 Pick 23, Round 4 Pick 23

Received: Round 2 Pick 17, Round 6 Pick 10

23: R1 P23 EDGE Demeioun Robinson - Penn State 6’3” 254

49: R2 P17 DL Kris Jenkins - Michigan 6’3” 305

125: R4 P25 G Zak Zinter - Michigan 6’6” 322

142: R5 P6 WR Roman Wilson - Michigan 6’0” 192

168: R5 P32 S Malik Mustapha - Wake Forest 5’11” 207

185: R6 P10 RB Carson Steele - UCLA 6’1” 225

189: R6 P14 C Clark Barrington - Baylor 6’5” 306

198: R6 P23 DL DeWayne Carter - Duke 6’3” 305

Well, enjoy the games!